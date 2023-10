Sortir la covid longue du brouillard

Une soixantaine de ces symptômes perdureraient plus de sept mois.

Parmi les plus souvent mentionnés: épuisement et fatigue chronique, toux et essoufflement, douleurs musculaires et articulaires, malaises après le moindre effort physique (appelés «malaises post-effort») ou brouillard mental.

Même les jeunes peuvent être touchés. «Fatigue chronique, maux de tête, concentration difficile et problème de sommeil qui perdurent au-delà d’un an, particulièrement chez les adolescents», décrit Piushkumar Mandhane de la Faculté de médecine de l’Université de Toronto.

Les non-vaccinés plus vulnérables à la covid longue

L’Enquête canadienne sur la santé et les anticorps contre la covid, menée entre le début de 2020 et août 2022, a montré que les personnes non vaccinées ont signalé plus de symptômes à long terme: 25% contre 13% des adultes ayant reçu deux doses de vaccins.

Une autre étude montre des réponses inflammatoires plus élevées chez les non-vaccinés victimes de la covid longue. Ce qui suggère un rôle de la vaccination dans l’atténuation des symptômes.