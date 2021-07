Solidarité avec les Premières Nations pour la fête du Canada

«Aujourd’hui, nous célébrons notre pays et tous ceux qui y vivent. Nous réfléchissons aussi à tout ce que nous avons accompli et nous tournons vers ce qu’il nous reste à faire.» C’est ce qu’a déclaré le premier ministre Justin Trudeau en ce 1er juillet, fête du Canada, dans un message 2021 dont chaque mot a sûrement été pesé et sous-pesé par une armée de conseillers politiques.

Après plus d’un an de sacrifices pour enrayer la pandémie de covid, et après les récentes découvertes de centaines de tombes d’enfants autochtones près des anciens pensionnats, le gouvernement libéral n’a pas versé dans le patriotisme de circonstance.

«La pandémie a transformé nos vies quotidiennes, nous a appris des leçons difficiles et nous a tenus séparés. Mais à travers ce défi et cette crise, les Canadiens se sont soutenus les uns les autres», dit-il.

«Espoir, ardeur au travail, bienveillance, résilience et respect. Voici les valeurs que les Canadiens ont incarnées face à la pandémie.»

Une fête du Canada pour réfléchir

«Cependant, tout en saluant nos réussites, nous devons aussi reconnaître que pour certaines personnes, la fête du Canada n’est pas encore un jour de célébration.»