Soirée humiliante pour les Maple Leafs face aux Canadiens

La rivalité Toronto-Montréal battait son plein samedi soir. Dans un duel parfait, les Canadiens rendaient visite aux Maple Leafs. Coïncidant avec le week-end des festivités d’Intronisation du Temple de la renommée et l’entrée du gardien Carey Price, les amateurs du Tricolore avaient envahi l’Aréna Scotiabank.

Les visiteurs ont profité de l’ambiance pour prendre les devants par trois buts et ne laisser peu d’espoir aux Leafs. Une remontée tardive des locaux en troisième période a donné des sueurs froides au CH, mais Montréal a marqué un quatrième but en troisième pour confirmer sa victoire de 4-2.

Alex Newhook (2), Chris Kreider et Zachary Bolduc ont été les buteurs pour les visiteurs. Du côté de Toronto, William Nylander et Gavin McKenna ont eu raison du gardien Jacob Fowler.

Montréal attaque rapidement

Les visiteurs, arborant leur chandail « Remix Retro », ont donné le ton au match en début de première période. Alex Newhook a eu raison du gardien Sergei Bobrovsky pour donner l’avance aux siens.

Newhook a marqué son deuxième du match avant la fin de la période pour jeter une douche froide aux partisans des Leafs. Montréal était en plein contrôle de la rencontre.