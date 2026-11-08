Soirée humiliante pour les Maple Leafs face aux Canadiens

Défaite de 4-2

Habs-Leafs
La rivalité Toronto-Montréal battait son plein. Photo: Chris Young
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Publié 08/11/2026 par Cindy Caron

La rivalité Toronto-Montréal battait son plein samedi soir. Dans un duel parfait, les Canadiens rendaient visite aux Maple Leafs. Coïncidant avec le week-end des festivités d’Intronisation du Temple de la renommée et l’entrée du gardien Carey Price, les amateurs du Tricolore avaient envahi l’Aréna Scotiabank.

Les visiteurs ont profité de l’ambiance pour prendre les devants par trois buts et ne laisser peu d’espoir aux Leafs. Une remontée tardive des locaux en troisième période a donné des sueurs froides au CH, mais Montréal a marqué un quatrième but en troisième pour confirmer sa victoire de 4-2.

Alex Newhook (2), Chris Kreider et Zachary Bolduc ont été les buteurs pour les visiteurs. Du côté de Toronto, William Nylander et Gavin McKenna ont eu raison du gardien Jacob Fowler.

Habs-win
Le gardien Jacob Fowler a effectué 26 arrêts dans la victoire du CH. Photo: Chris Young

Montréal attaque rapidement

Les visiteurs, arborant leur chandail « Remix Retro », ont donné le ton au match en début de première période. Alex Newhook a eu raison du gardien Sergei Bobrovsky pour donner l’avance aux siens.

Newhook a marqué son deuxième du match avant la fin de la période pour jeter une douche froide aux partisans des Leafs. Montréal était en plein contrôle de la rencontre.

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Newhook-goal
Alex Newhook a marqué deux buts en première période. Photo: Chris Young

Les visiteurs en rajoutent en deuxième

Alors que les partisans des Leafs attendaient avec impatience une réplique de leur équipe, se sont plutôt les Canadiens qui en ont rajouté. Chris Kreider s’est amené en échappée devant Bobrovsky qu’il a facilement déjoué du côté du bloqueur. Montréal mène par trois buts.

Kreider-goal
Chris Kreider a habilement déjoué le gardien des Leafs. Photo: Chris Young

Les Leafs marquent enfin

Les Leafs sont finalement venus à bout du gardien adverse Jacob Fowler en milieu de troisième. Profitant d’un avantage numérique, les Leafs ont donné un peu d’espoir aux partisans. Le tir sur réception de William Nylander a touché la cible pour priver Fowler d’un jeu blanc. Un 11e cette saison pour Nylander.

Nylander - Montreal
William Nylander célèbre son but. Photo: Chris Young

Toronto a réduit l’avance des visiteurs à un but moins d’une minute plus tard. Le tir du poignet de Gavin McKenna a fait bouger les cordages avec 12:45 à faire à la troisième période. Un but qui fait oublier les nombreux revirements qu’il a causés plus tôt durant la partie.

McKenna-Montreal
La recrue Gavin McKenna a inscrit son 6e but de la saison. Photo: Chris Young

Olé, olé, olé!

Malgré un momentum favorisant Toronto en troisième, le Québécois Zachary Bolduc a confirmé la victoire des visiteurs avec quelques minutes à faire à la rencontre. Profitant d’une supériorité numérique, le CH a repris une avance de deux buts et a célébré sous les «olé, olé olé!» qui se sont rapidement fait entendre après le but.

Une soirée humiliante pour les Leafs alors que le match avait l’air d’un match à domicile pour les visiteurs. Défaite de 4-2.

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Le gardien Sergei Bobrovsky a accordé trois buts ou plus dans onze de ses derniers départs. Une problématique pour Toronto qui s’incline dans un quatrième match lors de ses cinq derniers.

Échos de vestiaire

Les joueurs des Maple Leafs n’avaient que peu de mots après la défaite.

« Nous nous sommes tirés un peu dans le pied », a dit John Tavares, qui effectuait un retour au jeu.

Du côté du défenseur Chris Tanev, il a défendu Gavin McKenna, vivement critiqué pour ses revirements: « C’est à nous les vétérans de mieux jouer. Ce n’est pas la faute d’une recrue de 18 ans. »

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