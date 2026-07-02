John Chayka et les Maple Leafs frappent fort: Sergei Bobrovsky s’amène à Toronto

Et Sergei Bobrovsky, Nick Paul, Jack Roslovic

Bobrovsky-Stolarz
Le nouveau tandem de gardiens, Sergei Bobrovsky et Anthony Stolarz. Photo: Chris Young
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Publié 01/07/2026 par Cindy Caron

Le directeur général des Maple Leafs, John Chayka, n’a pas chômé en cette Fête du Canada. Le DG de l’équipe a orchestré un remue-ménage intéressant, effectuant deux transactions majeures et pas moins de cinq signatures d’agents libres.

La grosse prise de la journée: le gardien étoile Sergei Bobrovsky. 

Enfin un gardien élite avec les Leafs

Le coup d’éclat de la journée porte un nom bien connu, Sergei Bobrovsky. Le vétéran gardien de but de 37 ans, double champion de la Coupe Stanley, double récipiendaire du trophée Vézina et futur membre du Temple de la renommée, s’est entendu avec les Leafs pour un contrat de trois ans. Il touchera 7 millions $ par saison pour une valeur totale de 21 millions $.

À Toronto, «Bob» retrouvera Anthony Stolarz, reconstituant ainsi le tandem masqué qui a mené les Panthers de la Floride à la Coupe Stanley en 2024.

Le pari est audacieux. Chayka mise sur la durabilité légendaire de Bobrovsky et son immense expérience pour stabiliser la cage torontoise. Le gardien sort d’une saison difficile en Floride (un taux d’efficacité de ,877) mais devrait rebondir.

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Familier avec la jeune sensation Artur Akhtyamov, gardien étoile de la conquête de la Coupe Calder des Marlies, Bobrovsky devrait également servir de mentor à son compatriote russe.

Les Maple Leafs obtiennent enfin un gardien élite pour la première fois depuis Ed Belfour, qui a porté l’uniforme de 2002 à 2006. Belfour s’était lui aussi entendu avec Toronto alors qu’il était âgé de 37 ans. La situation des gardiens a toujours fait jaser depuis le début de l’ère Matthews. 

Affecté par les blessures constantes, les Leafs n’ont jamais eu un vrai gardien numéro 1. Frederik Andersen, Jack Campbell, Ilya Samsonov, Joseph Woll, Erik Kallgren et Anthony Stolarz ont tous été gardiens #1 à un moment ou l’autre dans les dernières années.

Plusieurs d’entre eux n’étaient pas à ce niveau.

Le retour de Nick Paul, la fin du feuilleton Robertson

Pour obtenir les pièces manquantes de son casse-tête, Chayka n’a pas hésité à sacrifier un gardien d’avenir. Le prometteur Dennis Hildeby a été envoyé à Tampa Bay, accompagné de choix de 3e et 4e ronde.

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En retour, Toronto obtient l’attaquant de 31 ans Nick Paul. Originaire de Mississauga, Paul est un joueur polyvalent qui adore briller sur la glace du Scotiabank Arena. Son style robuste et ses bonnes performances en séries viendront injecter du caractère à l’alignement. Il a toujours donné du fil à retordre aux Leafs, soit dans l’uniforme des Sénateurs ou dans celui du Lightning. 

La journée a aussi marqué le point final d’un long feuilleton local: l’échange de Nick Robertson.

Le jeune ailier prend la direction de Pittsburgh en retour d’un choix de 4e ronde. Il y retrouvera Kyle Dubas, l’homme qui l’avait repêché à Toronto en 2019, son ancien coéquipier Jason Spezza ainsi que son idole de jeunesse, Sidney Crosby.

Un dénouement teinté d’un goût d’inachevé pour les partisans torontois qui ont vu Robertson se développer pendant sept ans. Robertson n’a jamais su percer l’alignement des Leafs. Malgré un talent évident et un potentiel intéressant, il n’a jamais su épater la haute direction des Leafs. Ses entraîneurs ont souvent parlé d’un manque de constance.

Il avait demandé à être échangé à plusieurs reprises au cours des dernières années.   

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Paul-Robertson
Nick Paul et Nick Robertson lors d’un match entre le Lightning et les Leafs. Photo: Chris Young

De la profondeur au centre

La grande faiblesse des Leafs au centre a également été attaquée de front par le directeur général.

En quelques heures, Toronto a mis le grappin sur trois joueurs d’impact pour le cœur de son alignement: Jack Roslovic (2 ans, 4 millions par année), Colton Sissons (2 ans, 4 millions par année) et Teddy Blueger (2 ans, 2.5 millions par année).  

Ajoutez à cela les signatures des ailiers Zack MacEwen et Brandon Duhaime, et vous obtenez une équipe beaucoup plus lourde et difficile à affronter dans les coins de patinoire.

L’arrivée de Bobrovsky force le départ de Hildeby

La seule déception de la journée est le départ du très prometteur Dennis Hildeby.

Après avoir été repêché par l’équipe en 2022, Hildeby a connu un bon développement avec l’organisation. Il a offert une stabilité devant le filet des Marlies avant d’être rappelé en renfort devant le filet des Leafs au cours des deux dernières saisons. Les blessures fréquentes à Joseph Woll et Anthony Stolarz ont permis de voir le talent du grand gardien.

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Malheureusement pour les Leafs, l’exemption de Hildeby avec le ballotage a pris fin à la fin de la dernière saison. À l’avenir, l’équipe ne pouvait plus l’envoyer aux Marlies directement sans le soumettre au ballotage.

Avec les récents succès d’Artur Akhtyamov, nommé joueur par excellence des séries de la Ligue Américaine, et la signature de Sergei Bobrovsky, il y avait congestion devant le filet des Leafs.

Plutôt que de perdre le gardien pour rien au ballotage, il valait mieux le transiger alors que sa valeur était bonne. 

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Le gardien Denis Hildeby a disputé 26 matchs dans l’uniforme des Leafs. Photo: Chris Young

Une équipe plus difficile à affronter selon Chayka

Le DG des Leafs a de bons mots pour son nouveau gardien. « L’ensemble de sa carrière, qui il est comme humain, ses habitudes et comment il approche son jeu. Il est impressionnant en général. Lorsque l’on se pose la question: si nous devons jouer un match #7, est-ce qu’il y a un autre gardien au monde que vous voudrions dans notre filet, la réponse est non. Nous voulions avoir Bob », a-t-il dit lors d’une visioconférence.

« Avec un gardien de sa trempe, ça envoie un message que nous sommes sérieux et voulons ramener l’équipe sur le droit chemin et passer au niveau supérieur. » 

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« Nous avons effectué beaucoup de changements dans le dernier mois. Nous pouvons maintenant composer un alignement qui est plus rapide, plus profond et plus gros. Je pense certainement que nous sommes un meilleur club de hockey aujourd’hui qu’il y a 24h », dit Chayka en parlant de la profondeur de l’équipe. 

Entre l’arrivée d’un nouveau personnel d’entraîneurs, le repêchage de Gavin McKenna et cette journée folle du 1er juillet, les Maple Leafs version Chayka ressemblent un peu moins à l’équipe éliminée au printemps dernier.

La route sera longue et ardue dans la division Atlantique, mais une chose est certaine, le camp d’entraînement de septembre s’annonce captivant.

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