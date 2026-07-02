John Chayka et les Maple Leafs frappent fort: Sergei Bobrovsky s’amène à Toronto

Le directeur général des Maple Leafs, John Chayka, n’a pas chômé en cette Fête du Canada. Le DG de l’équipe a orchestré un remue-ménage intéressant, effectuant deux transactions majeures et pas moins de cinq signatures d’agents libres.

La grosse prise de la journée: le gardien étoile Sergei Bobrovsky.

Enfin un gardien élite avec les Leafs

Le coup d’éclat de la journée porte un nom bien connu, Sergei Bobrovsky. Le vétéran gardien de but de 37 ans, double champion de la Coupe Stanley, double récipiendaire du trophée Vézina et futur membre du Temple de la renommée, s’est entendu avec les Leafs pour un contrat de trois ans. Il touchera 7 millions $ par saison pour une valeur totale de 21 millions $.

À Toronto, «Bob» retrouvera Anthony Stolarz, reconstituant ainsi le tandem masqué qui a mené les Panthers de la Floride à la Coupe Stanley en 2024.

Le pari est audacieux. Chayka mise sur la durabilité légendaire de Bobrovsky et son immense expérience pour stabiliser la cage torontoise. Le gardien sort d’une saison difficile en Floride (un taux d’efficacité de ,877) mais devrait rebondir.