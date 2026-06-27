Les Maple Leafs sélectionnent Gavin McKenna au premier rang du repêchage

Les Maple Leafs de Toronto ont sélectionné l’attaquant Gavin McKenna au premier rang du repêchage de la LNH vendredi soir au KeyBank Centre de Buffalo.



C’est la méga star et super fan des Leafs, Justin Bieber, qui s’est présenté sur la scène pour annoncer la décision des Maple Leafs. Un choix logique sachant que McKenna avait choisi au préalable la chanson Yukon de Bieber pour monter sur la scène.

« C’était un moment très spécial. C’est un rêve qui se réalise. Serrer ma famille dans mes bras, monter sur la scène et voir Justin Bieber. Ce n’est pas ce que j’imaginais quand j’étais jeune, c’était encore mieux. C’est vraiment quelque chose de spécial », a dit McKenna.

Le choix unanime se confirme pour les Leafs

Le DG des Leafs John Chayka avait confirmé jeudi que l’équipe avait arrêté son choix sur le joueur qu’elle voulait choisir. Un choix unanime dans l’organisation, avait-il dit.



«Gavin est un jeune homme exceptionnel doté d’un talent et d’un caractère immenses», a déclaré le directeur général John Chayka.

«Tout au long de ce processus, nous avons eu l’occasion d’apprendre à le connaître, lui et sa famille, et chaque interaction a renforcé notre conviction quant à ses qualités, tant comme joueur que comme personne. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein des Maple Leafs de Toronto.»

McKenna fait tourner les têtes depuis des années

Gavin McKenna, âgé de 18 ans, a récolté 51 points (15 buts, 36 mentions d’aide) en 35 matchs avec les Nittany Lions de Penn State au cours de la saison 2025-2026. Avant de rejoindre Penn State, McKenna avait inscrit 244 points (79 buts, 165 mentions d’aide) en 133 rencontres avec l’équipe de Medicine Hat dans la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL).