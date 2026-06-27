Les Maple Leafs sélectionnent Gavin McKenna au premier rang du repêchage

McKenna-Bieber
Justin Bieber a fait l'annonce de la sélection de Gavin McKenna. Photo: Courtoisie Maple Leafs
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Publié 27/06/2026 par Cindy Caron

Les Maple Leafs de Toronto ont sélectionné l’attaquant Gavin McKenna au premier rang du repêchage de la LNH vendredi soir au KeyBank Centre de Buffalo.

C’est la méga star et super fan des Leafs, Justin Bieber, qui s’est présenté sur la scène pour annoncer la décision des Maple Leafs. Un choix logique sachant que McKenna avait choisi au préalable la chanson Yukon de Bieber pour monter sur la scène.

« C’était un moment très spécial. C’est un rêve qui se réalise. Serrer ma famille dans mes bras, monter sur la scène et voir Justin Bieber. Ce n’est pas ce que j’imaginais quand j’étais jeune, c’était encore mieux. C’est vraiment quelque chose de spécial », a dit McKenna.  

Le choix unanime se confirme pour les Leafs

Le DG des Leafs John Chayka avait confirmé jeudi que l’équipe avait arrêté son choix sur le joueur qu’elle voulait choisir. Un choix unanime dans l’organisation, avait-il dit.

«Gavin est un jeune homme exceptionnel doté d’un talent et d’un caractère immenses», a déclaré le directeur général John Chayka.

«Tout au long de ce processus, nous avons eu l’occasion d’apprendre à le connaître, lui et sa famille, et chaque interaction a renforcé notre conviction quant à ses qualités, tant comme joueur que comme personne. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein des Maple Leafs de Toronto.»

McKenna fait tourner les têtes depuis des années

Gavin McKenna, âgé de 18 ans, a récolté 51 points (15 buts, 36 mentions d’aide) en 35 matchs avec les Nittany Lions de Penn State au cours de la saison 2025-2026. Avant de rejoindre Penn State, McKenna avait inscrit 244 points (79 buts, 165 mentions d’aide) en 133 rencontres avec l’équipe de Medicine Hat dans la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL).

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En 2024-2025, il a accumulé 38 points (neuf buts, 29 mentions d’aide) en 16 matchs de séries éliminatoires, contribuant ainsi à mener Medicine Hat au titre de champion de la WHL. Il a été nommé joueur de l’année de la LCH (Ligue canadienne de hockey) pour la saison 2024-2025 après avoir dominé le circuit au chapitre des points avec une récolte de 129 points (41 buts, 88 mentions d’aide) en 56 matchs.

Sur la scène internationale, McKenna a représenté le Canada lors de nombreux tournois, remportant la médaille d’or au Championnat du monde des moins de 18 ans de l’IIHF en 2024 ainsi qu’à la Coupe Hlinka-Gretzky 2024. Il a également représenté le Canada au Championnat du monde junior de l’IIHF en 2026, enregistrant 14 points (quatre buts, 10 mentions d’aide) en sept matchs.

Il succède à Wendel Clark et Auston Matthews

McKenna devient le troisième joueur de l’histoire de la franchise des Maple Leafs à être sélectionné au premier rang par le club. Il rejoint ainsi Auston Matthews (2016) et Wendel Clark (1985).

Originaire de Whitehorse, il devient aussi le troisième joueur du Yukon de l’histoire de la LNH à être choisi lors du repêchage, et le deuxième à être sélectionné au premier tour.

Matthews et McKenna, un duo qui pourrait être explosif

Le capitaine des Maple Leafs, Auston Matthews, qui se rétablit d’une opération au genou, est apparu sur écran géant pour souhaiter la bienvenue à McKenna avec les Leafs.

« Nous sommes excités que tu te joigne aux Leafs et nous avons très hâte de commencer le travail. Nous travaillons tous ensemble pour écrire le prochain grand chapitre et tu seras un élément très important de ça. »

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« Mon capitaine. Il joue sur le premier trio et je vais devoir faire mes preuves pour jouer avec un joueur de sa trempe. C’est mon but. Je suis un fabricant de jeu et il est un tireur. Je pense qu’on pourrait se compléter assez bien », a dit McKenna en entrevue après sa sélection. 

Après une saison désastreuse des Maple Leafs, le futur s’annonce plutôt prometteur pour l’équipe.

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