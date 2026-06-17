Maple Leafs: Joseph Woll et Simon Benoit échangés à Philadelphie

Toronto reçoit Emil Andrae, Samuel Ersson et un choix de troisième ronde

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Joseph Woll et Simon Benoit après une victoire la saison dernière. Photo: Chris Young
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Publié 16/06/2026 par Cindy Caron

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé ce 16 juin une transaction majeure avec les Flyers de Philadelphie, envoyant le gardien Joseph Woll et le défenseur Simon Benoit en Pennsylvanie.

En retour, la formation torontoise met la main sur le jeune défenseur Emil Andrae, le gardien Samuel Ersson, ainsi qu’un choix de troisième ronde pour le repêchage de la LNH de cette année.

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Les nombreuses blessures ont nui au gardien Joseph Woll. Photo: Chris Young

Deux favoris de la foule quittent Toronto

Pour les partisans des Bleus et Blancs, le départ de Joseph Woll et du combatif Simon Benoit a causé une onde de choc. 

Repêché par les Leafs en 2016, le gardien a disputé 117 parties devant le filet. Il a monté une moyenne de but alloué de 2.94 et un pourcentage d’efficacité de .906%. 

Après avoir raté le camp d’entraînement et le début de la saison pour des raisons personnelles, Woll a connu une campagne décevante avec une moyenne de but alloué de 3.34 et un pourcentage d’efficacité de .899%.

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Le gardien, qui était largement perçu comme le futur gardien numéro 1 de l’équipe a été incommodé par les blessures tout au long de son séjour à Toronto.

Du côté du défenseur Simon Benoit, il a également connu une saison difficile. En 73 matchs, il n’a obtenu que 6 mentions d’aide. En trois saisons avec les Leafs, le Québécois a montré une fiche de 2 buts, 19 passes pour un total de 21 points en 215 matchs.

Son nom circulait dans les rumeurs de transactions depuis des mois. « Je veux rester ici. Toronto m’a donné une chance et je veux rester avec l’équipe » avait-il dit en mars dernier. 

Les départs de Woll et Benoit libèrent 5.02 millions $ sur la masse salariale de l’équipe. 

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Malgré une saison difficile, Simon Benoit voulait rester avec les Leafs. Photo: Chris Young

Du sang neuf suédois à la ligne bleue

L’état-major des Leafs parie d’abord sur la jeunesse avec l’arrivée d’Emil Andrae. À 24 ans, ce natif de Västervik, en Suède, s’amène à Toronto après une saison de 61 matchs à Philadelphie, où il a récolté 13 points (2 buts, 11 passes), en plus d’avoir goûté aux séries éliminatoires (une mention d’aide en quatre rencontres).

Sélectionné au deuxième tour en 2020, Andrae est un défenseur mobile qui compte déjà 107 matchs d’expérience dans la LNH (20 points au total). Son potentiel de relance pourrait grandement dynamiser l’arrière-garde torontoise.

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Congestion à prévoir devant le filet des Leafs

Les Leafs accueillent un autre Suédois, le gardien Samuel Ersson. Âgé de 26 ans, le portier a disputé 33 matchs la saison dernière avec les Flyers, affichant un dossier de 14-11-5, une moyenne de buts alloués de 3,12 et un taux d’efficacité de ,870.

Agent libre avec restrictions, reste à voir si les Leafs vont lui offrir une offre qualificative. Avec Denis Hildeby qui n’est plus exempt au ballotage et les récents succès d’Artur Akhtyamov, les Leafs se devaient d’échanger l’un d’Anthony Stolarz ou Joseph Woll. La valeur de Stolarz, plus âgé et souvent blessé, était probablement moindre que celle de Woll.

À moins de changements à venir, le tandem de gardiens des Maple Leafs la saison prochaine devrait être Stolarz/Hildeby. 

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Le gardien Artur Akhtyamov connaît une excellente saison avec les Marlies. Photo: Chris Young

Chayka parle de flexibilité pour la suite

Derrière les chiffres et les profils des joueurs, cette transaction cache également une stratégie à plus long terme pour l’organisation.

Invité à commenter ce remue-ménage, John Chayka a souligné la portée analytique et tactique de ce mouvement de personnel. Selon lui, cette transaction est loin d’être un simple échange de pièces: «Cela va donner des options et de la flexibilité à l’équipe pour la suite», a-t-il affirmé par visioconférence, laissant entendre que les Leafs se positionnent déjà pour d’autres manœuvres.

De plus, Toronto s’assure d’ajouter de la profondeur pour l’avenir en mettant la main sur un choix de troisième tour pour le prochain repêchage de la LNH.

Une page se tourne pour Woll et Benoit à Toronto. Mais, pour la troupe torontoise, l’évaluation de cette réorganisation commencera dès le prochain camp d’entraînement.

D’ici là, les Maple Leafs sélectionneront au premier rang du repêchage le 26 juin. Ils devraient aussi faire l’annonce du nouvel entraîneur-chef dans les jours à venir.

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