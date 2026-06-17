Maple Leafs: Joseph Woll et Simon Benoit échangés à Philadelphie

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé ce 16 juin une transaction majeure avec les Flyers de Philadelphie, envoyant le gardien Joseph Woll et le défenseur Simon Benoit en Pennsylvanie.

En retour, la formation torontoise met la main sur le jeune défenseur Emil Andrae, le gardien Samuel Ersson, ainsi qu’un choix de troisième ronde pour le repêchage de la LNH de cette année.

Deux favoris de la foule quittent Toronto

Pour les partisans des Bleus et Blancs, le départ de Joseph Woll et du combatif Simon Benoit a causé une onde de choc.

Repêché par les Leafs en 2016, le gardien a disputé 117 parties devant le filet. Il a monté une moyenne de but alloué de 2.94 et un pourcentage d’efficacité de .906%.

Après avoir raté le camp d’entraînement et le début de la saison pour des raisons personnelles, Woll a connu une campagne décevante avec une moyenne de but alloué de 3.34 et un pourcentage d’efficacité de .899%.