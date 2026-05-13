Maple Leafs: l’entraîneur Craig Berube est congédié

Les recherches commencent pour le prochain entraîneur

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Craig Berube (centre) est relevé de ses fonctions après deux saisons avec les Leafs. Photo: Chris Young
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Publié 13/05/2026 par Cindy Caron

Le directeur général des Maple Leafs, John Chayka, a annoncé ce mercredi 13 mai que l’équipe se sépare de son entraîneur-chef Craig Berube.

«Craig est un entraîneur exceptionnel et une personne encore meilleure», a déclaré Chayka. «Cette décision reflète davantage une restructuration organisationnelle et l’opportunité d’un nouveau départ qu’une évaluation de Craig.»

«Nous lui sommes reconnaissants pour son leadership, son professionnalisme et son engagement envers l’organisation des Maple Leafs. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir.»

Deux années mouvementées pour Berube

À la barre de l’équipe pour seulement deux saisons, Berube a connu des hauts et des bas. Les Leafs ont terminé la saison 2024-2025 au sommet de la division Atlantique. Ils se sont inclinés au deuxième tour des séries en sept matchs contre les Panthers de la Floride.

L’équipe a toutefois connu une saison de misère cette année, sans jamais vraiment être en position claire de faire les séries éliminatoires. Les multiples blessures, combinées aux mauvaises performances devant le filet et à la ligne bleue, ont exclu les Leafs de la danse du printemps.

Le déploiement un peu douteux de plusieurs joueurs aura également contribué à la perte de l’entraîneur.

Berube termine son passage avec les Leafs avec une fiche de 84-62-18.

Le directeur général John Chayka a tenu à préciser que le futur d’Auston Matthews n’avait rien à voir avec la décision de congédier Craig Berube. Il a aussi ajouté que le prochain entraîneur-chef de l’équipe déterminera la composition du reste du personnel d’entraîneurs.

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Les candidats?

Plusieurs noms circulent activement pour remplacer Berube derrière le banc. Bruce Cassidy, ancien entraîneur des Golden Knights est probablement le plus convoité. Il risque fortement de se retrouver un poste du côté d’Edmonton. Jon Cooper et Rod Brind’Amour, noms qui font saliver les partisans, devraient rester en place à Tampa et Raleigh. 

Jay Woodcroft (présentement adjoint à Anaheim), Patrick Roy (récemment congédié par les Islanders), Peter Laviolette (ancien coach des Rangers) et Gerard Gallant (KHL) pourraient être considérés. 

John Chayka a mentionné que les recherches seraient larges. Considérant leurs connexions avec les Leafs, Manny Malhotra , ancien adjoint lors du règne de Sheldon Keefe, et John Gruden, entraîneur actuel des Marlies et ancien adjoint à Boston, pourraient être de sérieux candidats. 

Un nom à surveiller est celui de David Carle. Entraîneur à l’Université de Denver dans la NCAA, il a guidé son équipe à trois titres en cinq ans. Âgé de seulement 36 ans, il pourrait amener un vent de fraîcheur derrière le banc des Leafs s’il décide de faire le saut dans la LNH. 

Les prochaines semaines seront bien occupées pour les nouveaux venus John Chayka et Mats Sundin.

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