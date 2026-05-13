Maple Leafs: l’entraîneur Craig Berube est congédié

Le directeur général des Maple Leafs, John Chayka, a annoncé ce mercredi 13 mai que l’équipe se sépare de son entraîneur-chef Craig Berube.



«Craig est un entraîneur exceptionnel et une personne encore meilleure», a déclaré Chayka. «Cette décision reflète davantage une restructuration organisationnelle et l’opportunité d’un nouveau départ qu’une évaluation de Craig.»

«Nous lui sommes reconnaissants pour son leadership, son professionnalisme et son engagement envers l’organisation des Maple Leafs. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir.»

Deux années mouvementées pour Berube

À la barre de l’équipe pour seulement deux saisons, Berube a connu des hauts et des bas. Les Leafs ont terminé la saison 2024-2025 au sommet de la division Atlantique. Ils se sont inclinés au deuxième tour des séries en sept matchs contre les Panthers de la Floride.



L’équipe a toutefois connu une saison de misère cette année, sans jamais vraiment être en position claire de faire les séries éliminatoires. Les multiples blessures, combinées aux mauvaises performances devant le filet et à la ligne bleue, ont exclu les Leafs de la danse du printemps.

Le déploiement un peu douteux de plusieurs joueurs aura également contribué à la perte de l’entraîneur.



Berube termine son passage avec les Leafs avec une fiche de 84-62-18.

Le directeur général John Chayka a tenu à préciser que le futur d’Auston Matthews n’avait rien à voir avec la décision de congédier Craig Berube. Il a aussi ajouté que le prochain entraîneur-chef de l’équipe déterminera la composition du reste du personnel d’entraîneurs.