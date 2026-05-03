Les Maple Leafs engagent John Chayka et Mats Sundin

Il a rejoint l’organisation des Coyotes de l’Arizona en 2015 à titre de directeur général adjoint de l’analyse, avant d’occuper le poste de directeur général de 2016 à 2020.



«Je suis honoré de me joindre à l’organisation des Maple Leafs de Toronto et enthousiaste à l’idée de travailler aux côtés de Mats et de toute l’équipe», a déclaré Chayka.

«Il s’agit de l’une des franchises les plus prestigieuses du hockey, avec des partisans passionnés qui veulent gagner. Je me concentre sur la construction d’une équipe compétitive, déterminée et acharnée. Une équipe qui aura les meilleures chances de gagner pour nos partisans et pour la ville de Toronto.»

Le retour de Mats Sundin avec les Leafs

Sundin, meilleur pointeur de l’histoire de la franchise avec 987 points, revient à titre de conseiller principal aux opérations hockey.

Intronisé au Temple de la renommée du hockey (2012) et capitaine de longue date de l’équipe, Sundin est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la franchise. Son mandat a été marqué par des performances exceptionnelles, une constance remarquable et un leadership exemplaire. Il a été honoré d’une statue sur l’Allée des Légendes en 2015.



Dans ses nouvelles fonctions, Sundin agira comme conseiller stratégique et apportera son soutien à l’ensemble des opérations hockey. Il mettra l’accent sur la culture d’équipe, le développement des joueurs et le soutien au leadership.



«Ces partisans méritent l’excellence. Je suis reconnaissant de l’occasion qui m’est donnée d’aider cette équipe, cette organisation et cette ville à y parvenir», a déclaré Sundin.

«Mon amour pour les Maple Leafs et la ville de Toronto est une part essentielle de mon identité et le restera toujours. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec John. Nous partageons la conscience de l’incroyable opportunité et de la responsabilité qui nous incombent de gagner ici à Toronto.»