Les Maple Leafs engagent John Chayka et Mats Sundin

Maple Leaf Sports & Entertainment a annoncé dimanche deux nominations à la direction des Maple Leafs de Toronto. John Chayka obtient le poste de directeur général, et Mats Sundin, celui de conseiller exécutif principal aux opérations hockey.
Une décision importante pour Keith Pelley
«C’est un jour important pour l’organisation des Maple Leafs de Toronto», a déclaré Keith Pelley, président et chef de la direction de MLSE.
«Je suis ravi d’accueillir John et Mats dans leurs nouvelles fonctions. Ce sont deux grands experts du hockey qui renforceront l’ensemble de notre club. Depuis le début, notre objectif est de bâtir une équipe de calibre championnat pour nos partisans et notre ville. Aujourd’hui marque une étape importante vers cet objectif.»
Un jeune DG à la barre d’une équipe en difficulté
Âgé de 36 ans, John Chayka devient le 19e directeur général de l’histoire des Maple Leafs.
Diplômé de la Ivey Business School de l’Université Western Ontario, il possède une vaste expérience stratégique et analytique ainsi qu’une expérience diversifiée, notamment comme joueur et dirigeant. Il a co-fondé la firme d’analyse de données de hockey Stathletes en 2010.