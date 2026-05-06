Les Maple Leafs remportent la loterie du repêchage de la LNH

C’est un moment historique pour les partisans de la Ville Reine. Contre toute attente, les Maple Leafs de Toronto ont remporté la loterie du repêchage de la LNH, s’assurant ainsi le tout premier choix au total pour l’encan de cette année qui aura lieu les 26 et 27 juin à Buffalo.

Un coup de chance inespéré

Alors que les probabilités ne jouaient pas en leur faveur (8,5%), le boulier a finalement souri à l’organisation torontoise.

Pour une équipe en crise, obtenir le premier choix représente une opportunité rare de mettre la main sur un talent générationnel capable de transformer le visage de la franchise et de la rendre compétitive à nouveau. Après avoir raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016, Toronto pourrait faire partie de la danse du printemps plus rapidement que prévu.

«Quand tu as la chance de repêcher au premier rang, c’est une opportunité extraordinaire. Je ne pense pas que ça change notre vision ou stratégie, mais c’est sûr que ça peut modifier le cap et la chronologie», a dit le nouveau directeur général John Chayka par visioconférence après l’annonce.