Les Maple Leafs remportent la loterie du repêchage de la LNH

Chayka-Pelley-Sundin
Le directeur général des Maple Leafs, John Chayka. Le président de MLSE, Keith Pelley. Le conseiller exécutif principal aux opérations hockey, Mats Sundin. Photo: Chris Young
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 06/05/2026 par Cindy Caron

C’est un moment historique pour les partisans de la Ville Reine. Contre toute attente, les Maple Leafs de Toronto ont remporté la loterie du repêchage de la LNH, s’assurant ainsi le tout premier choix au total pour l’encan de cette année qui aura lieu les 26 et 27 juin à Buffalo. 

Un coup de chance inespéré

Alors que les probabilités ne jouaient pas en leur faveur (8,5%), le boulier a finalement souri à l’organisation torontoise.

Pour une équipe en crise, obtenir le premier choix représente une opportunité rare de mettre la main sur un talent générationnel capable de transformer le visage de la franchise et de la rendre compétitive à nouveau. Après avoir raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016, Toronto pourrait faire partie de la danse du printemps plus rapidement que prévu.

«Quand tu as la chance de repêcher au premier rang, c’est une opportunité extraordinaire. Je ne pense pas que ça change notre vision ou stratégie, mais c’est sûr que ça peut modifier le cap et la chronologie», a dit le nouveau directeur général John Chayka par visioconférence après l’annonce.

Publicité

Une troisième fois seulement pour les Leafs

Dix ans après avoir sélectionné Auston Matthews au premier rang de la séance de 2016, qui avait également eu lieu à Buffalo, Toronto aura une fois de plus le premier droit de parole. 

Avant de choisir Matthews en 2016, les Leafs n’avaient obtenu le premier choix qu’une seule fois. Ils avaient arrêté leur choix sur Wendel Clark en 1985.

Les Maple Leafs risquaient de perdre leur choix de premier tour cette année si leur sélection n’était pas dans le top 5. Les dieux du hockey étaient de leur côté, et Toronto n’aura pas cédé le choix de cette année aux Bruins pour la finalisation de l’échange de Brandon Carlo

« Je suis évidemment extrêmement content pour les partisans des Maple Leafs », a dit le conseiller exécutif principal aux opérations hockey Mats Sundin, tout souriant. « C’est génial d’obtenir le premier choix. C’est une excellente soirée et une excellente loterie. » 

Mats Sundin
Le conseiller principal exécutif aux opérations hockey, Mats Sundin. Photo: Chris Young

McKenna, Stenberg ou un échange?

Plusieurs options se présentent aux Leafs avec cette victoire à la loterie du repêchage. L’équipe peut mettre la main sur le très convoité Gavin McKenna. Originaire de Whitehorse au Yukon, McKenna a montré une fiche de 51 points, 15 buts et 36 passes, en 35 matchs avec Penn State (NCAA) cette saison.

Publicité

L’attaquant pourrait être le remplaçant de Mitch Marner que les Leafs cherchent toujours. McKenna a connu une saison du tonnerre en 2024-2025 avec les Tigers de Medicine Hat dans la WHL. Il avait terminé la saison avec 129 points en 56 points.     

« C’est un joueur exceptionnel », a déclaré Chayka. « Son talent, sa créativité, son maniement de la rondelle et son tir sont remarquables. Il a tout pour réussir, alors ce sera bien de rencontrer les dépisteurs et d’en discuter plus en détail. »

Outre McKenna, une autre option intéressante pour le premier choix pourrait être l’attaquant Ivar Stenberg. Le Suédois est classé numéro un au classement final des patineurs internationaux du Bureau central de dépistage de la LNH.

Stenberg a récolté 33 points (11 buts, 22 passes en 43 matchs avec Frolunda dans la ligue suédoise de hockey (SHL). Il s’agit du plus grand nombre de points en une saison pour un joueur de 18 ans en SHL depuis les frères Sedin en 1998-1999.

Toronto pourrait également être tenté d’échanger son premier choix pour choisir plus tard un des défenseurs Chase Reid ou Keaton Verhoeff. L’équipe a un besoin flagrant à combler à la ligne bleue. 

Publicité

John Chayka, une décision controversée

L’annonce de l’embauche de John Chayka au poste de directeur général des Leafs a suscité de vives réactions. C’est que Chayka, qui n’a pas travaillé dans la LNH depuis cinq ans, ne laisse personne indifférent. Autant du côté des partisans que des médias.

Le président de MLSE Keith Pelley a été questionné à ce sujet dans une conférence de presse malaisante plus tôt cette semaine. «Il n’y a aucun doute de mon côté», a répondu fermement Pelley. Il a ajouté avoir fait des recherches approfondies, et que Chayka était le meilleur candidat selon lui. 

«Ce que nous allons construire ici doit être meilleur. Je sais ce que cette équipe représente pour les fans. Toronto, je le dis avec tout mon cœur, il est temps. Allons au travail!»

John Chayka
Le nouveau directeur général des Leafs, John Chayka. Photo: Chris Young

Un défi de taille pour la nouvelle direction

John Chayka et son acolyte Mats Sundin auront du pain sur la planche cet été. 

«Toronto est la capitale du hockey, et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener une équipe gagnante», a dit l’ancien capitaine des Maple Leafs.

Publicité

Le contrat d’Auston Matthews est à échéance au terme de la saison 2027-2028. Il pourrait demander à être échangé si l’équipe ne retrouve pas le chemin du succès rapidement. La direction se doit de bien entourer Matthews, Nylander, Tavares et Knies en vue de la prochaine saison.

La situation du défenseur Morgan Rielly et le dilemme des gardiens doivent également se régler cet été. Anthony Stolarz, Joseph Woll et Dennis Hildeby sont tous sous contrat pour les prochaines saisons. Les Leafs pourraient échanger l’un de ses trois gardiens. 

Berube-bench
L’entraîneur Craig Berube. Photo: Chris Young

Un futur incertain pour Craig Berube

« J’ai parlé à Craig hier soir. C’est un homme respecté depuis des décennies dans la Ligue nationale de hockey », a déclaré Chayka.

« Je pense qu’il est un excellent entraîneur, un entraîneur vainqueur de la Coupe Stanley et une bonne personne. Nous avons eu une bonne conversation, même si elle a été brève. Nous nous réunirons plus tard cette semaine avec Mats pour tout analyser. »

« Mats et moi arrivons en tant que nouveaux venus. Il a passé les dernières années avec l’équipe. Nous voulons l’écouter, apprendre, comprendre son point de vue et avancer à partir de là. » 

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur