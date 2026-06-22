Les Maple Leafs font l’acquisition du défenseur Darren Raddysh

Les Maple Leafs de Toronto ne chôment pas en ce début d’été. En partenariat avec le Lightning de Tampa Bay, les Leafs ont fait l’acquisition du convoité défenseur Darren Raddysh.

Dans un contexte de signature suivi d’un échange, Toronto envoie un choix de 5e tour au Lightning pour avoir facilité le tout.

Raddysh signe un contrat d’une valeur annuelle de 8,5 millions $. À 30 ans, il s’installe dans la Ville Reine non pas comme une pièce de casse-tête temporaire, mais comme la nouvelle pièce maîtresse de la brigade défensive des Leafs pour les huit prochaines saisons.

Un retour à la maison pour Raddysh

Originaire de Caledon, dans la grande région de Toronto, ce n’était pas un secret que Darren Raddysh voulait revenir à la maison. Dans une décision qui n’est pas sans rappeler celle de John Tavares en 2018, le défenseur a choisi de quitter les États-Unis pour se joindre au Leafs et réaliser un rêve d’enfance.

« Je ne pourrais pas être plus content de me joindre à une excellente équipe et un super bon groupe de joueur », a dit Raddysh par communiqué. « Je suis excité d’être ici pour huit ans et de jouer pour l’équipe que je regardais en grandissant. »