Les Maple Leafs font l’acquisition du défenseur Darren Raddysh

Raddysh signe pour 8 saisons avec Toronto

Darren Raddysh
Darren Raddysh s'amène avec les Leafs après avoir passé 5 saisons avec le Lightning. Photo: Chris Young
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Publié 21/06/2026 par Cindy Caron

Les Maple Leafs de Toronto ne chôment pas en ce début d’été. En partenariat avec le Lightning de Tampa Bay, les Leafs ont fait l’acquisition du convoité défenseur Darren Raddysh. 

Dans un contexte de signature suivi d’un échange, Toronto envoie un choix de 5e tour au Lightning pour avoir facilité le tout.

Raddysh signe un contrat d’une valeur annuelle de 8,5 millions $. À 30 ans, il s’installe dans la Ville Reine non pas comme une pièce de casse-tête temporaire, mais comme la nouvelle pièce maîtresse de la brigade défensive des Leafs pour les huit prochaines saisons.

Un retour à la maison pour Raddysh

Originaire de Caledon, dans la grande région de Toronto, ce n’était pas un secret que Darren Raddysh voulait revenir à la maison. Dans une décision qui n’est pas sans rappeler celle de John Tavares en 2018, le défenseur a choisi de quitter les États-Unis pour se joindre au Leafs et réaliser un rêve d’enfance. 

« Je ne pourrais pas être plus content de me joindre à une excellente équipe et un super bon groupe de joueur », a dit Raddysh par communiqué. « Je suis excité d’être ici pour huit ans et de jouer pour l’équipe que je regardais en grandissant. »

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Dans cette optique, les Leafs lui ont accordé une protection complète avec une clause de non-mouvement pour les 6 premières années du contrat.  

L’évolution fulgurante d’un travaillant

Pour Raddysh, ce retour aux sources a tout d’un scénario de film. Jamais repêché, il a dû bûcher et prouver sa valeur à chaque étape de son parcours. Des patinoires de la Ligue de l’Ontario (OHL) avec les Otters d’Erie jusqu’aux autobus de la Ligue américaine à Syracuse, rien ne lui a été donné.

Mais sa patience a payé. La saison dernière, sous le soleil de la Floride, l’arrière droitier a connu une éclosion tardive mais fulgurante, noircissant la feuille de pointage avec une récolte impressionnante de 70 points (22 buts, 48 passes) en 73 matchs.

«Nous sommes ravis d’ajouter un défenseur du calibre de Darren à notre organisation», a déclaré un John Chayka visiblement ravi par son coup de circuit.

«Darren s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs complets de la LNH, alliant une habileté d’élite pour faire bouger la rondelle à du sang-froid, de la compétitivité et un jeu solide dans les trois zones.»

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Un contrat de huit ans qui fait jaser

Le DG John Chayka prend un risque avec la durée du contrat accordé au défenseur. Offrir huit ans de contrat à un joueur de 30 ans qui ne compte que 249 matchs d’expérience dans la LNH est un pari risqué. Un risque élevé avec une possibilité de récompense élevée. 

Mais pour Toronto, la fenêtre d’opportunité pour gagner est maintenant. En faisant l’acquisition de Raddysh pour des miettes (un choix de cinquième tour), Chayka s’assure d’un quart-arrière de premier plan à un coût d’acquisition minime.

Avec sa capacité à relancer le jeu proprement et sa polyvalence dans toutes les situations de jeu, incluant l’avantage numérique, Raddysh apporte exactement ce qui manquait à la ligne bleue torontoise: de la robustesse mentale et une production offensive constante en provenance de l’arrière. Il possède un des tirs les plus puissants de la LNH.

« Avec tous ses atouts, nous étions confiants d’obtenir un type de défenseur que l’organisation n’a pas eu depuis un certain temps.” a dit le DG John Chayka. “C’est une victoire pour l’organisation d’avoir pu sécuriser un des top agents libres.”

Reste maintenant à voir si la pression de jouer à la maison, sous le microscope impitoyable des médias torontois, transcendera le vétéran… ou si le poids de ce contrat de huit ans deviendra trop lourd à porter.

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