Les Maple Leafs s’inclinent face aux Islanders dans une soirée à oublier

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Bo Horvat a inscrit son cinquième but de la saison dans la victoire des siens. Photo: Chris Young
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Publié 17/10/2026 par Cindy Caron

Qui dit samedi soir à Toronto, dit hockey des Maple Leafs. Mais après le revers subi jeudi face aux Sabres de Buffalo, la troupe torontoise espérait rebondir devant ses partisans à l’Aréna Scotiabank.

Accueillant les Islanders de New York, les Leafs ont toutefois connu une soirée bien difficile, s’inclinant par la marque de 4-1.

Avant même le premier coup de sifflet, la journée avait bien mal commencé pour les Bleus. L’organisation a annoncé en journée que l’attaquant vétéran John Tavares allait rater plusieurs semaines d’action. Blessé au bas du corps lors du duel de jeudi, son état sera réévalué de semaine en semaine.

Une lourde perte pour l’attaque torontoise, alors que Tavares connaissait un excellent début de campagne avec une récolte de 7 points en 7 matchs.

Un bon départ freiné par New York

Malgré un début de rencontre énergique de la part des locaux, ce sont les visiteurs qui ont sévi les premiers. L’attaquant Anthony Duclair a décoché un tir du poignet précis qui a eu raison du gardien Sergei Bobrovsky, donnant les devants 1-0 aux Islanders.

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Anthony Duclair
Anthony Duclair (centre) célèbre son deuxième but de la saison. Photo: Chris Young

Toronto tient bon face à la menace des visiteurs

S’il y a un élément qui fait la force des Maple Leafs en ce début de saison, c’est bien l’efficacité des unités spéciales. Solides au premier rang de la Ligue nationale pour le rendement en désavantage numérique, les hommes de Jim Hiller ont vu leur discipline être mise à rude épreuve en fin de première période.

D’abord chassé, Darren Raddysh a laissé les siens à court d’un joueur, suivi peu après par le jeune Easton Cowan, puni pour avoir envoyé la rondelle par-dessus la baie vitrée.

Confrontés à un dangereux 5 contre 3, les Leafs ont démontré toute leur hargne en résistant avec succès à l’attaque new-yorkaise.

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Les visiteurs ont été incapables de capitaliser sur un 5 contre 3. Photo: Chris Young

Les Islanders ferment la porte

La poussée des Leafs n’a toutefois pas suffi à renverser la vapeur. En deuxième moitié de rencontre, Bo Horvat a doublé l’avance des siens pour porter le pointage à 2-0 en faveur des Islanders.

Les Leafs marquent enfin

Les partisans présents à l’Aréna Scotiabank ont retrouvé un brin d’espoir en début de troisième période. Le tir de la ligne bleue de Troy Stecher a dévié sur le bâton de Colton Sissons pour tromper le gardien adverse.

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Toronto réduisait ainsi l’écart à 2-1 et les Leafs semblaient en mesure d’orchestrer une remontée.

New York en rajoute et se sauve avec la victoire

C’était toutefois sans compter sur Simon Holmstrom. En fin de troisième période, Holmstrom a redonné une priorité de deux buts aux Islanders. Son puissant tir du poignet a fait bouger les cordages. Il restait un peu plus de 5 minutes à faire au match.

L’attaquant a part la suite scellé l’issue du match en marquant dans un filet désert quelques instants plus tard.

Défaits 4-1, les Maple Leafs devront rapidement tourner la page sur cette soirée à oublier et trouver des solutions pour combler le vide laissé par l’absence de Tavares. Une troisième défaite de suite et quatrième lors de cinq dernières parties.

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Simon Holmstrom a marqué deux fois pour confirmer la victoire de son équipe. Photo: Chris Young

Échos de vestiaire

L’entraîneur Jim Hiller a souligné le sentiment d’urgence de son équipe pour remporter le prochain match après trois défaites consécutives.

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«Ouais, c’est-à-dire que la saison est longue, alors j’essaie de ne pas trop m’embarquer là-dedans. J’ai un sentiment d’urgence à chaque match, vous voyez ce que je veux dire? Et si on avait gagné trois matchs de suite, vous auriez pu me poser la même question et me dire: « C’est quoi le sentiment d’urgence pour en gagner un quatrième? » Et je vous répondrais que c’est exactement le même que pour celui de lundi. C’est simplement ma façon de voir les choses.»

«Il joue de façon excellente. Je pense qu’on l’a vraiment laissé tomber lors de ses deux derniers départs, et c’est de notre faute. On doit donc être meilleurs. Lui, il fait son travail», a dit Auston Matthews sur le jeu du gardien Sergei Bobrovsky depuis le début de la saison.

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