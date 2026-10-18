Les Maple Leafs s’inclinent face aux Islanders dans une soirée à oublier

Qui dit samedi soir à Toronto, dit hockey des Maple Leafs. Mais après le revers subi jeudi face aux Sabres de Buffalo, la troupe torontoise espérait rebondir devant ses partisans à l’Aréna Scotiabank.

Accueillant les Islanders de New York, les Leafs ont toutefois connu une soirée bien difficile, s’inclinant par la marque de 4-1.

Avant même le premier coup de sifflet, la journée avait bien mal commencé pour les Bleus. L’organisation a annoncé en journée que l’attaquant vétéran John Tavares allait rater plusieurs semaines d’action. Blessé au bas du corps lors du duel de jeudi, son état sera réévalué de semaine en semaine.

Une lourde perte pour l’attaque torontoise, alors que Tavares connaissait un excellent début de campagne avec une récolte de 7 points en 7 matchs.

Un bon départ freiné par New York

Malgré un début de rencontre énergique de la part des locaux, ce sont les visiteurs qui ont sévi les premiers. L’attaquant Anthony Duclair a décoché un tir du poignet précis qui a eu raison du gardien Sergei Bobrovsky, donnant les devants 1-0 aux Islanders.