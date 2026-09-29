Maple Leafs: transaction majeure impliquant 6 joueurs, dont Matthew Knies et Kirill Marchenko

Steven Lorentz, Emil Andrae, Miles Wood et Elvis Merzlikins changent aussi d'équipe

Matthew Knies
Matthew Knies a obtenu 160 points en 240 matchs à Toronto. Photo: Chris Young
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Publié 28/09/2026 par Cindy Caron

À peine 24 heures avant le premier coup de sifflet de la saison 2026-2027, la direction des Maple Leafs de Toronto a secoué la planète hockey en annonçant une transaction d’envergure avec les Blue Jackets de Columbus.

Dans ce mouvement d’effectif majeur, l’organisation torontoise met la main sur les attaquants Kirill Marchenko et Miles Wood, ainsi que sur le gardien Elvis Merzļikins.

En retour, les Leafs cèdent les attaquants Matthew Knies et Steven Lorentz, le défenseur Emil Andrea, ainsi qu’un choix de deuxième tour au repêchage de 2027.

Le départ de Matthew Knies: la fin d’un chapitre pour le favori de la foule

Sélectionné au deuxième tour (57e au total) par Toronto lors du repêchage de 2021, Matthew Knies laisse derrière lui une empreinte importante chez les partisans torontois. En quatre saisons dans l’uniforme bleu et blanc, l’ailier américain aura disputé 240 matchs de saison régulière, cumulant 160 points (67 buts, 93 mentions d’aide).

Après une progression constante et une brillante campagne 2025-2026 de 66 points (23 buts, 43 passes) en 79 rencontres, le joueur de 23 ans poursuivra désormais sa carrière en Ohio.

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Kirill Marchenko s’amène à Toronto

Âgé de 26 ans, l’ailier originaire de Barnaoul, en Russie, arrive avec les Maple Leafs fort d’une excellente campagne 2025-2026 au cours de laquelle il a récolté 67 points (27 buts, 40 passes) en 76 rencontres avec Columbus.

Repêché au deuxième tour (49e au total) par les Blue Jackets en 2018, Marchenko présente une fiche en carrière de 208 points (102 buts, 106 aides) en 292 matchs.

Sur la scène internationale, Marchenko s’est illustré chez les juniors en remportant l’argent au Championnat mondial junior de l’IIHF en 2020, et le bronze en 2019, tout en étant nommé parmi les trois meilleurs joueurs de son pays au Mondial des moins de 18 ans en 2018.

Du renfort pour les Leafs avec Miles Wood et Elvis Merzlikins

Wood, 31 ans, apporte avec lui une solide expérience de 567 matchs dans le circuit Bettman avec le New Jersey, le Colorado et Columbus, cumulant 196 points (99 buts, 97 aides), ainsi que 5 buts en 25 matchs de séries éliminatoires.

La saison dernière, le choix de quatrième tour des Devils en 2013 a inscrit 14 points (8 buts, 6 passes) en 54 parties. Il a également porté les couleurs des États-Unis lors du Championnat mondial de 2016 et du Mondial junior de 2015.

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Du côté du gardien de 32 ans, Merzlikins débarque à Toronto après avoir disputé 30 matchs en 2025-2026, affichant un dossier de 14-11-3, une moyenne de buts alloués de 3,40 et un taux d’efficacité de 0,883.

En 274 rencontres de saison régulière, toutes disputées avec l’organisation de l’Ohio, le natif de Riga cumule une fiche de 108-111-38 avec une moyenne de 3,22 et une efficacité de ,900.

Dans le cadre de cette entente, les Blue Jackets ont accepté de retenir 18% du salaire de Merzļikins. Ce dernier est présentement sur la liste des blessés après avoir subit une opération à l’épaule cet été.

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