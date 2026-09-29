Maple Leafs: transaction majeure impliquant 6 joueurs, dont Matthew Knies et Kirill Marchenko

À peine 24 heures avant le premier coup de sifflet de la saison 2026-2027, la direction des Maple Leafs de Toronto a secoué la planète hockey en annonçant une transaction d’envergure avec les Blue Jackets de Columbus.

Dans ce mouvement d’effectif majeur, l’organisation torontoise met la main sur les attaquants Kirill Marchenko et Miles Wood, ainsi que sur le gardien Elvis Merzļikins.

En retour, les Leafs cèdent les attaquants Matthew Knies et Steven Lorentz, le défenseur Emil Andrea, ainsi qu’un choix de deuxième tour au repêchage de 2027.

Le départ de Matthew Knies: la fin d’un chapitre pour le favori de la foule

Sélectionné au deuxième tour (57e au total) par Toronto lors du repêchage de 2021, Matthew Knies laisse derrière lui une empreinte importante chez les partisans torontois. En quatre saisons dans l’uniforme bleu et blanc, l’ailier américain aura disputé 240 matchs de saison régulière, cumulant 160 points (67 buts, 93 mentions d’aide).

Après une progression constante et une brillante campagne 2025-2026 de 66 points (23 buts, 43 passes) en 79 rencontres, le joueur de 23 ans poursuivra désormais sa carrière en Ohio.