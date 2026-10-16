Les Leafs s’inclinent contre les Sabres malgré un tour du chapeau de Marchenko

Revers de 5-4 en prolongation

Leafs-Sabres
Les Leafs menaient 4-2 après 40 minutes mais se sont inclinés 5-4 en prolongation. Photo: Chris Young
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Publié 16/10/2026 par Cindy Caron

Les Maple Leafs étaient de retour à domicile jeudi soir. De retour d’un décevant voyage dans l’Ouest, les hommes de Jim Hiller tentaient de renouer avec la victoire. Pour ce faire, ils devaient vaincre les rivaux de la QEW, les Sabres de Buffalo.

Malgré un but rapide du capitaine et un tour du chapeau du nouveau venu Kirill Marchenko, les Maple Leafs ont subi la défaite en prolongation.

Fin de soirée amère pour les partisans qui ont vu leur équipe préférée mener par deux buts à la deuxième intermission. Une troisième période catastrophique s’est soldée par une défaite de 5-4.

Auston Matthews donne le ton pour les Leafs

L’entraîneur Jim Hiller avait décidé de réunir Auston Matthews et William Nylander sur le premier trio dès le départ, et la chimie n’a pas tardé à opérer.

Matthews a ouvert le bal très tôt pour les Leafs en inscrivant son 6e but de la campagne. Un 6e but en seulement 5 rencontres pour le capitaine qui est en grande forme en ce début de saison.

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Auston Matthews
Auston Matthews a ouvert la marque pour Toronto à 17:36. Photo: Chris Young

Buffalo réplique, mais Marchenko marque

Les visiteurs n’ont pas tardé à donner la réplique. Profitant d’un cafouillage défensif de Nick Blankenburg sur le long de la bande, les Sabres ont créé l’égalité. Le tir de Jack Quinn a eu raison du gardien des Leafs Sergei Bobrovsky.

Jack Quinn
Les Sabres célèbrent le but de Jack Quinn. Photo: Chris Young

Disputant son 300e match en carrière dans la LNH, l’attaquant Kirill Marchenko s’est offert un cadeau mémorable: un but magistral entre les jambes pour redonner les devants 2-1 aux Torontois.

Quinn et Marchenko en rajoutent

Malgré la réplique de Jack Quinn avec son deuxième de la soirée d’un tir du poignet précis (2-2), Marchenko n’avait pas dit son dernier mot.

L’attaquant des Leafs est revenu à la charge pour redonner l’avance à son équipe. Marchenko y est allé d’un superbe tir du poignet dans la lucarne pour porter la marque à 3-2. Il a ensuite complété son tour du chapeau et donné une avance de 4-2 aux Leafs. Un cinquième tour du chapeau en carrière pour le #86.

Kirill Marchenko
Kirill Marchenko montre une fiche de 9 points (4b, 5p) depuis son arrivée avec les Leafs. Photo: Chris Young

Les Sabres remontent

Cependant, l’inconstance défensive a rattrapé la formation torontoise. Dennis Gilbert a d’abord réduit l’écart à un seul but, puis Mattias Samuelsson a ramené tout le monde à la case départ en nivelant le pointage 4-4.

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En prolongation, c’est Owen Power qui a tranché le débat et concrétisé la victoire des Sabres.

Inquiétudes pour Tavares et décision discutable

Au-delà de la défaite, l’attention se tourne maintenant vers l’infirmerie. Le capitaine John Tavares a dû quitter la rencontre en milieu de troisième période à la suite d’une collision percutante avec Josh Norris. Aucune information n’a été donnée à son sujet après la partie.

Autre dossier chaud qui risque de faire jaser dans le vestiaire: la gestion du banc par Jim Hiller. L’entraîneur-chef a maladroitement expliqué sur son utilisation de la recrue Gavin McKenna, qu’il a pratiquement cloué au banc pour toute la seconde moitié de l’affrontement. McKenna n’a été utilisé que 6 minutes 36 secondes lors de la rencontre.

« Cette décision me revient », a dit Hiller. « Il ne joue pas en désavantage numérique, et après il y avait l’intermission. Donc il n’avait presque pas joué pendant 30 minutes. J’aurais dû le faire jouer rapidement en troisième mais je ne l’ai pas fait. Je vais en discuter avec lui. »

Gavin McKenna
Gavin McKenna n’a pas obtenu beaucoup de temps de jeu face à Buffalo. Photo: Chris Young

Les Maple Leafs seront de retour au jeu samedi soir alors qu’ils accueilleront les Islanders de New York.

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