Les Leafs s’inclinent contre les Sabres malgré un tour du chapeau de Marchenko

Les Maple Leafs étaient de retour à domicile jeudi soir. De retour d’un décevant voyage dans l’Ouest, les hommes de Jim Hiller tentaient de renouer avec la victoire. Pour ce faire, ils devaient vaincre les rivaux de la QEW, les Sabres de Buffalo.

Malgré un but rapide du capitaine et un tour du chapeau du nouveau venu Kirill Marchenko, les Maple Leafs ont subi la défaite en prolongation.

Fin de soirée amère pour les partisans qui ont vu leur équipe préférée mener par deux buts à la deuxième intermission. Une troisième période catastrophique s’est soldée par une défaite de 5-4.

Auston Matthews donne le ton pour les Leafs

L’entraîneur Jim Hiller avait décidé de réunir Auston Matthews et William Nylander sur le premier trio dès le départ, et la chimie n’a pas tardé à opérer.

Matthews a ouvert le bal très tôt pour les Leafs en inscrivant son 6e but de la campagne. Un 6e but en seulement 5 rencontres pour le capitaine qui est en grande forme en ce début de saison.