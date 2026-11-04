Les Leafs sont incapables de suivre le rythme et s’inclinent contre Utah

Défaite de 3-2 malgré 2 buts de Jack Roslovic

Jack Roslovic
Jack Roslovic a marqué les deux buts des Leafs dans le revers. Photo: Chris Young
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Publié 03/11/2026 par Cindy Caron

Les Maple Leafs étaient de retour devant leurs partisans mardi soir.  L’équipe montrait une fiche de 18 points avant le match contre le Mammoth de l’Utah. Toronto tentait de retrouver une certaine stabilité suite à un voyage de quatre matchs (2 victoires, 2 défaites) dans l’Ouest.

Un défi de taille attendait les joueurs des Leafs, alors qu’ils avaient l’occasion de prendre leur revanche sur leurs adversaires qui les avaient facilement vaincus deux semaines auparavant.

Les hommes d’André Tourigny ont pris les devants et le contrôle du match en première.

Dylan Guenther a ouvert la marque pour les siens. Les Leafs ont été en mesure de créer l’égalité grâce à Jack Roslovic, deux fois plutôt qu’une, mais les unités spéciales de Utah ont fait la différence.

Andrew Peeke et Nick Schmaltz ont été les autres buteurs du Mammoth. Sergei Bobrovsky a été solide devant la cage des Leafs en effectuant 33 arrêts.

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Des retours et une promotion chez les Leafs

Après avoir vu le défenseur Chris Tanev et l’attaquant Dakota Joshua revenir au jeu lors du match à Vancouver, les Leafs attendent maintenant le retour de John Tavares.

Patinant seul en chandail rouge de non contact pour la première fois depuis sa blessure au bas du corps, le statut du vétéran a été modifié. L’entraîneur Jim Hiller a mentionné dans la journée que Tavares était maintenant au jour le jour et qu’il pourrait peut-être revenir au jeu dans les prochains jours.

Le jeune Easton Cowan a été promu sur le premier trio avant la rencontre de mardi. Montrant une fiche de 14 points en 16 matchs, il impressionne et mérite un autre essai sur la première ligne aux côtés d’Auston Matthews et Jack Roslovic.

Malgré un début de saison difficile, Sergei Bobrovsky était devant le filet pour le duel contre Utah.

Le Mammoth capitalise sur ses chances

Les joueurs des Leafs avaient vanté la vitesse de leurs adversaires avant la rencontre et les visiteurs ont rapidement établi leur rythme. On a senti à plusieurs reprises en première période que Toronto avait peine à suivre le tempo dicté par le Mammoth.

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Les Leafs ont profité de deux avantages numériques et n’ont pas été en mesure de capitaliser.

De leur côté, les visiteurs n’ont pas raté leur chance. Le tir du poignet de Dylan Guenther a trompé la vigilance du gardien des Leafs. Un but en avantage numérique avec seulement 12 secondes à faire à la première période.

Roslovic égalise pour les Leafs

Malgré la pression constante du Mammoth, les Maple Leafs ont crée l’égalité en milieu de deuxième période.

Après avoir vu une chance raté par Troy Stecher en raison d’un bâton brisé, Toronto a tout de même eu raison du gardien de l’Utah. Jack Roslovic a repris possession de la rondelle et son tir du poignet de la pointe s’est logé dans la lucarne. Un 7e but cette saison pour Roslovic.

Utah reprend les devants

Séquence controversée avec 6:18 à faire à la période médiane. Andrew Peeke a inscrit son deuxième de la campagne.

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Le but a été accordé même si le gardien des Leafs avait été dérangé dans son mouvement par Barrett Hayton. La décision des officiels sur la glace a été maintenue et l’entraîneur des Leafs n’a pas contesté.

Une brève échauffourée s’en est suivi devant le filet de Bobrovsky. Les coéquipiers du gardien n’ont pas apprécie. Le choix de ne pas contester le but par Jim Hiller a également été questionné par les partisans.

Un échange de buts en troisième

Les Maple Leafs ont une fois de plus nivelé la marque. Profitant d’une longue passe, Jack Roslovic s’est amené seul en échappée devant Sebastian Cossa. Il a habilement déjoué le gardien de Utah du revers.

Les visiteurs ont repris les devants en fin de match alors qu’ils profitaient d’un avantage numérique.

Darren Raddysh se trouvait au banc des punitions. Sergei Bobrovsky a effectué un arrêt clé. Malheureusement pour les Leafs, Nick Schmaltz était bien placé pour sauter sur le rebond. Il a facilement poussé la rondelle dans le filet pour donner la victoire à son équipe.

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Échos de vestiaire

L’entraîneur Jim Hiller n’a pas mâché ses mots au sujet de la punition coûteuse de Raddysh.  « Il a pris une punition stupide. Disons les vraies affaires et ça nous a fait mal. Je trouvais que nous avions le momentum à ce moment. »

Hiller a mentionné qu’il n’a pas voulu contester la décision sur l’interférence sur Bobrovsky. La règle est compliquée et comme son gardien était sorti de son cercle, il ne voulait pas prendre de chance.

« J’ai écopé d’une punition stupide donc je vais prendre le blame pour celle-là », a dit Darren Raddysh au sujet de la pénalité qui a mené au but gagnant des visiteurs.

Les Leafs seront de retour devants leurs partisans samedi soir alors qu’ils accueilleront les Canadiens.

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