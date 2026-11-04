Les Leafs sont incapables de suivre le rythme et s’inclinent contre Utah

Les Maple Leafs étaient de retour devant leurs partisans mardi soir. L’équipe montrait une fiche de 18 points avant le match contre le Mammoth de l’Utah. Toronto tentait de retrouver une certaine stabilité suite à un voyage de quatre matchs (2 victoires, 2 défaites) dans l’Ouest.

Un défi de taille attendait les joueurs des Leafs, alors qu’ils avaient l’occasion de prendre leur revanche sur leurs adversaires qui les avaient facilement vaincus deux semaines auparavant.

Les hommes d’André Tourigny ont pris les devants et le contrôle du match en première.

Dylan Guenther a ouvert la marque pour les siens. Les Leafs ont été en mesure de créer l’égalité grâce à Jack Roslovic, deux fois plutôt qu’une, mais les unités spéciales de Utah ont fait la différence.

Andrew Peeke et Nick Schmaltz ont été les autres buteurs du Mammoth. Sergei Bobrovsky a été solide devant la cage des Leafs en effectuant 33 arrêts.