Scandales libéraux: jamais deux sans trois!

Motivations électoralistes

On accuse Trudeau d’avoir voulu épargner SNC-Lavalin pour des raisons électoralistes. Il s’en est sorti en affirmant que «le devoir d’un gouvernement est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger des emplois».

C’est la pire crise politique au pays depuis l’élection de 2015. Pourtant, on réélit Trudeau en 2019 (surtout l’Ontario et Toronto). Trudeau bénéficie d’une seconde chance, cette fois-ci dans un contexte de gouvernement minoritaire.

Scandale WE

Le 25 juin dernier, Trudeau annonce que son gouvernement investira environ 900 millions $ dans une bourse canadienne pour le bénévolat étudiant administrée par l’organisme caritatif WE (UNIS en français).

On apprend que la mère du premier ministre, Margaret Trudeau, son frère, Alexandre Trudeau, et son épouse, Sophie Grégoire Trudeau, ont participé à plusieurs événements organisés par UNIS et en ont bénéficié financièrement.

3e scandale: conflit d’intérêts et d’éthique!