A-t-on vraiment voté pour un agenda «progressiste»?

Concernant notre Charte des droits, bien que Jagmeet Singh représente le nouveau visage de notre société proclamée multiculturelle, encore faudrait-il se pencher sur l’application équitable et réaliste de notre Charte pour toutes et tous en matière d’accès à notre actualité socio-économique et politique.

Signes religieux

Car notre maturité politique au Canada, comme ailleurs dans le monde, est loin d’avoir atteint l’esprit critique nécessaire pour faire face à l’éventualité où notre premier ministre canadien porterait des signes religieux.

Comment gérer l’impact de son image sur la perception de sa «neutralité» aux yeux de l’ensemble des Canadiens et sur la scène internationale?

Intérêts individuels vs collectifs

La Charte canadienne des droits et libertés illustre les valeurs libérales trudeauistes: une importance capitale accordée aux droits de l’individu au préjudice de notre vie collective, sous la forme d’un appât électoral.

Sans parler de l’avancée remarquable du Bloc œuvrant en faveur des intérêts du Québec, notamment à l’égard du respect des compétences et des valeurs québécoises. Sinon, qu’adviendrait-il? Déjà l’Ontario subit les comportements et conséquences d’un gouvernement ouvertement anti franco.