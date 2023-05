Santé psychologique post-covid: au-delà des soins

Il faut compter aussi les liens plus distants et d’appartenance, ou «bridging», ceux des connaissances et des contacts — des amis de sport, des collègues, les organismes communautaires — et aussi des liens plus éloignés et verticaux, ceux du «linking» entre différents individus et les représentants de pouvoir local (élus, fonctionnaires, policiers).

L’étude a montré qu’un résident de Montréal sur six ne bénéficie pas d’un réseau social suffisant, et donc n’a même pas quatre personnes susceptibles de le soutenir en cas de besoin.