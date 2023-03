Sang d’enfants pour des vedettes: une parodie énerve la complosphère

Diffamation!

La chroniqueuse Myriam Palomba, une des personnes visées par la vidéo, se présente comme journaliste et accuse Flibustier de diffamation, selon une lettre d’avocat diffusée par elle le 13 mars.

Elle défend pourtant elle-même, depuis quelques années, la théorie du complot pédo-sataniste de l’adrénochrome. Elle publie un article dans le magazine à sensations Choc de ce mois-ci, en citant des «rumeurs», mais aucune source.

Elle était intervenue le 9 mars, pendant l’émission de télé Touche pas à mon poste (TPMP), vue par 2 millions de personnes, pour appuyer un autre invité qui présentait cette théorie fumeuse. On a reproché à l’animateur Cyril Hanouna de ne pas être intervenu pour questionner ou critiquer ses invités.

Croire à une élite pédo-sataniste

C’est ce qui a déclenché l’ire du communicateur belge. «J’ai voulu prendre les complotistes à leur propre jeu», explique-t-il dans une entrevue à Charlie Hebdo.

Sa vidéo parodique a été vue plus de 110 000 fois et des internautes amusés ont ajouté des mèmes et autres images amplifiant le pseudo-complot. Le mot-clic #myriampalombapedosataniste qu’il a lancé a été l’un des plus populaires sur Twitter pendant une fin de semaine.