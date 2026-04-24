Rythmes en folie: 32e saison pour les Voix du cœur

23 et 24 mai au Jane Mallett

Spectacle Rythme en folie les voix du coeur
Détail de l'affiche du prochain spectacle Rythme en folie de la chorale torontoise Les voix du coeur.
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Publié 24/04/2026 par Nathalie Prézeau

Cette année, le thème Rythmes en folie promet une célébration festive, explorant une diversité de styles musicaux. Une signature de l’ensemble, qui renouvelle chaque saison son répertoire et son concept. Pas de «disque rayé» pour les Voix du coeur.

Les deux représentations de leur grand spectacle annuel sont programmées le samedi 23 mai à 20h et le dimanche 24 mai à 15h. C’est au Théâtre Jane Mallett du St. Lawrence Centre for the Arts au 27 rue Front Est.

Les billets sont maintenant disponibles par TicketMaster ou à la billetterie du théâtre: [email protected] ou 416 366-7723 ou sur place au 27 rue Front Est.

Les Voix du coeur Fin de semaine intensive avant le spectacle de mai 2026 5
Les Voix du coeur en répétition intensive avant le spectacle des 23 et 24 mai. À d.: la directrice artistique Manon Côté. Photos: courtoisie
Les Voix du coeur Fin de semaine intensive avant le spectacle de mai 2026 8
Les Voix du coeur comptent plus de femmes que d’hommes… mais les hommes comptent!

Une camaraderie disciplinée

Trente-deux saisons: pour un ensemble amateur francophone à Toronto, l’exploit mérite d’être souligné. Derrière cette longévité se trouve la directrice artistique Manon Côté, qui entame sa 30e saison. «La moitié de ma vie», dit-elle, encore étonnée du chemin parcouru.

La recette du groupe tient à une camaraderie disciplinée constante: répétitions chaque mercredi soir pendant deux heures et demie, auxquelles s’ajoute un samedi après-midi par mois.

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Ce jour-là, un des chanteurs a dû participer à distance à la répétition.

À mesure que le concert approche, le rythme s’intensifie. Une fin de semaine intensive est toujours au programme. L’ensemble vient d’ailleurs de la terminer et en a partagé quelques photos avec l-express.ca.

Il y a aussi les répétitions avec musiciens, les séances en petits groupes, sans oublier le test de son et la générale en costume.

L’ensemble vocal bénéficie du soutien du programme Charitable Gaming, en échange d’heures de bénévolat dans le centre de bingo Rama Gaming House Toronto East. Une initiative originale et discrète, mais essentielle à la survie de nombreuses organisations caritatives.

Les Voix du coeur Fin de semaine intensive avant le spectacle de mai 2026 7
Des choristes au travail.
piano
Conciliabule avec la pianiste.

Une invitation à se joindre au chœur

Trente-deux choristes au total composent cette année L’Ensemble vocal Les Voix du cœur. Âgés d’environ 25 à 84 ans, ils partagent bien plus qu’une scène.

«C’est comme une nouvelle famille qui parle français», confie une choriste arrivée en 2018 après avoir vu une annonce dans L’Express. Depuis, des amitiés sont nées, des soupers improvisés se sont multipliés… et même quelques voyages, du Maroc à la France.

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Chaque année, à la fin août et au début septembre, l’ensemble recrute de nouvelles voix. Pas besoin d’être professionnel: ici, on mise sur l’engagement, l’écoute… et le plaisir de chanter ensemble, ailleurs que dans sa douche ou au bar de karaoke.

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