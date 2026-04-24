Rythmes en folie: 32e saison pour les Voix du cœur

Cette année, le thème Rythmes en folie promet une célébration festive, explorant une diversité de styles musicaux. Une signature de l’ensemble, qui renouvelle chaque saison son répertoire et son concept. Pas de «disque rayé» pour les Voix du coeur.

Les deux représentations de leur grand spectacle annuel sont programmées le samedi 23 mai à 20h et le dimanche 24 mai à 15h. C’est au Théâtre Jane Mallett du St. Lawrence Centre for the Arts au 27 rue Front Est.

Les billets sont maintenant disponibles par TicketMaster ou à la billetterie du théâtre: [email protected] ou 416 366-7723 ou sur place au 27 rue Front Est.

Une camaraderie disciplinée

Trente-deux saisons: pour un ensemble amateur francophone à Toronto, l’exploit mérite d’être souligné. Derrière cette longévité se trouve la directrice artistique Manon Côté, qui entame sa 30e saison. «La moitié de ma vie», dit-elle, encore étonnée du chemin parcouru.

La recette du groupe tient à une camaraderie disciplinée constante: répétitions chaque mercredi soir pendant deux heures et demie, auxquelles s’ajoute un samedi après-midi par mois.