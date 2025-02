Les Voix du coeur rétro au Loula Lounge

Après son spectacle célébrant ses 30 ans de musique et de chanson en juin dernier, l’Ensemble vocal Les voix du coeur revient au Loula Lounge, les 26 et 27 février prochains, avec un Cabaret Rétro.

Le bar du 1585 rue Dundas Ouest est un lieu emblématique de Toronto. Les voix du coeur s’y sont produits pendant plusieurs années avant de migrer vers le théâtre Isabel Bader ou le Jane Mallett.

La trentaine de choristes, toujours sous la direction de Manon Côté, sera accompagnée au piano par Anne Sophie Roy et un trio de musiciens.

Son grand concert de fin de saison est toujours prévu le 7 juin. Cette virée hivernale au Lula Lounge revisitera des «classiques intemporels de la chanson francophone et anglophone» et promet une soirée vibrante et immersive mêlant humour, émotions et plaisir.