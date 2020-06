Rustico: de la maison Doucet à la Banque des fermiers

Entre 1785 et 1790, en l’absence de prêtre à l’Île, Jean Doucet est autorisé à pratiquer des baptêmes, à bénir des mariages, à lire les dernières volontés aux mourants, à officier des services religieux chez lui. «Mais pas de vraies messes, car il n’est pas officiellement prêtre», précise la généalogiste.

Construction traditionnelle

Aujourd’hui, les Amis de la Banque des fermiers ont déplacé la maison Doucet à Rustico, à trois kilomètres de Pointe-à-Grand-Père.

«C’est la plus ancienne maison acadienne connue à l’Î.-P.-É. C’est un exemple rare de construction traditionnelle», assure Arnold G. Smith.

Le responsable est intarissable sur la restauration de la bâtisse qui a nécessité un an de recherche et des mois de travaux. «Nous avons voulu être le plus fidèles possible à la maison d’origine», insiste-t-il.