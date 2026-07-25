Roman sur les fragiles liens mère-fille

Les relations parents-enfants – ici mère-fille – ont fait couler beaucoup d’encre. Un nouveau chapitre s’écrit dans Malgré les promesses, roman de Norah Shariff, auteure d’origine algérienne ayant grandi en France et vivant au Québec depuis vingt-cinq ans.

Le roman est paru aux éditions Diverses Syllabes, maison fondée en août 2020 pour, par et avec les femmes autochtones, les femmes racisées et les personnes minorisées dans le genre.

Un couple en crise

La protagoniste de Malgré les promesses, Dalila, est d’origine algérienne. Elle et son mari français Antoine voient leur couple glisser vers la rupture.

À la suite d’un accident, Antoine développe une addiction à des médicaments qui réduisent son mal mais accentuent aussi sa violence. Dalila lui cache sa grossesse pendant treize semaines.

Norah Shariff décrit comment le couple vit dans «une maison emplie de non-dits, d’échanges marqués par la tension et un futur incertain».