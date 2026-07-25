Roman sur les fragiles liens mère-fille

mère-fille, Norah Shariff, Malgré les promesses
Norah Shariff, Malgré les promesses, roman, Les éditions Diverses Syllabes, 2026, 162 pages, 22,95 $.
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Publié 25/07/2026 par Paul-François Sylvestre

Les relations parents-enfants – ici mère-fille – ont fait couler beaucoup d’encre. Un nouveau chapitre s’écrit dans Malgré les promesses, roman de Norah Shariff, auteure d’origine algérienne ayant grandi en France et vivant au Québec depuis vingt-cinq ans.

Le roman est paru aux éditions Diverses Syllabes, maison fondée en août 2020 pour, par et avec les femmes autochtones, les femmes racisées et les personnes minorisées dans le genre.

Un couple en crise

La protagoniste de Malgré les promesses, Dalila, est d’origine algérienne. Elle et son mari français Antoine voient leur couple glisser vers la rupture.

À la suite d’un accident, Antoine développe une addiction à des médicaments qui réduisent son mal mais accentuent aussi sa violence. Dalila lui cache sa grossesse pendant treize semaines.

Norah Shariff décrit comment le couple vit dans «une maison emplie de non-dits, d’échanges marqués par la tension et un futur incertain».

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Nous pataugeons dans des sentiments contradictoires et avançons à tâtons dans un brouillard d’émotions le plus souvent négatives.

Surdose

Terrifié par l’idée de devenir un père zombie, Antoine meurt d’une surdose peu après la naissance de sa fille Sarra.

C’est donc seule et soulagée que Dalila l’élève. Un lien puissant les unit, fait d’amour profond, mais aussi de silences et de mensonges.

Calme… en surface

Malgré les hautes tensions et les fortes émotions, le roman est écrit dans un style posé, selon un tempo presque langoureux. Norah Shariff s’intéresse plus aux tiraillements intérieurs qu’aux débordements extérieurs.

Nous avons souvent droit à des passages où un calme fragile risque d’éclater, où des tensions qui couvent sous la surface menacent d’être ravivées. Les vérités restent cachées là où personne ne veut vraiment regarder.

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Dissonance

Une bonne partie du roman porte sur les liens unissant Dalila et sa fille. Dès que Sarra s’engage dans une relation amoureuse, sa mère devient inquiète, cherchant constamment à se faire inviter pour mieux espionner le jeune couple.

Dalila trouve que l’appartement respire la bonne humeur, mais l’air y est «saturé d’une tension que seule une mère pouvait sentir».

Au téléphone, elle ne peut ignorer le malaise qui pèse dans la voix de Sarra. Lorsque cette dernière dit que tout va bien, sa mère y voit «un signal d’alarme déguisé en banalité».

Chaque geste de Sarra «laisse entrevoir une dissonance» que Dalila ne saurait ignorer.

Amour maternel impuissant

Avec tout au plus quatre personnages principaux, le roman aborde plusieurs thématiques, notamment la transmissions des traumatismes, l’addiction, la violence conjugale et la maternité.

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Le duo bouleversant mère-fille permet à l’autrice de dépeindre la force, la fragilité et les contradictions de l’amour maternel face à l’impuissance et à la peur.

L’intrigue de Malgré les promesses n’est pas uniquement psychologique. Sans en révéler le dénouement, je vous signale qu’un inspecteur devra faire la lumière sur une partie de cette histoire d’amour dévastateur.

Norah Shariff

Norah Shariff a d’abord publié Les secrets de Norah (Éditions JCL), qui a été traduit en sept langues.

Avec Malgré les promesses, elle poursuit son exploration des relations humaines, des blessures intimes et des liens familiaux fragiles.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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