Roman phare sur l’amitié ambivalente

Poésie et rudesse

Le narrateur Steve est manifestement amoureux de Charlélie. Le romancier mêle poésie et rudesse du paysage minier pour dépeindre une amitié aussi profonde qu’ambivalente. Le texte de Sébastien Dulude m’a séduit par son écriture sensorielle, par sa façon d’illustrer comment l’enfance s’effrite sur l’adolescence.

Le roman comprend deux parties d’environ cent pages chacune. Il y a d’abord la rencontre amicale-amoureuse en 1986, puis nous assistons cinq ans plus tard à la reconstitution d’un paradis évanoui. Entre ces deux périodes, il y une tragédie qui affecte le cours de la vie de Steve.

Réflexion faite, l’adolescent ne sait plus si à neuf ans il ressentait consciemment «que le beau visage renaré de Charlélie Poulin, le calme anémone de ses longs cils et le cyan à ses lèvres étroites» lui inspiraient un ordre de sentiments fiévreux.

Mère et père

La mère de Steve est plus à l’aise en anglais. Mom ne dépose pas un bisou mais plutôt un kissy sur la joue de son fils. Elle prépare pea soup & soda crackers. Elle dit à son mari: «change de canal, Pierre, this isn’t for his age».

Pierre Dubois travaille à la mine. Il n’apprécie pas les posters d’hommes aux torses nus, tatoués et vêtus de cuir moulant sur les murs de la chambre de son fils. «Tu vas m’enlever tes photos de tapettes.» Qu’aurait-il dit s’il avait su que Steve gardait la photo de Charlélie dans son portefeuille?