Un ministère sera responsable des rénovations à Queen’s Park

L’Assemblée législative de l’Ontario, à Queen’s Park, a besoin d’une métamorphose complète. Le gouvernement provincial a l’intention de créer un secrétariat qui s’assurera du déroulement des rénovations de ce bâtiment vieux de 130 ans.

À l’Assemblée législative de l’Ontario, on peut retrouver des députés, des archivistes, des pages, des journalistes. On peut aussi retrouver de l’amiante, des tuyaux de plomb, de l’eau non potable et des systèmes électriques et de chauffage complètement désuets.

Climatiseur vs ordinateur

Dans son bureau, le Leader parlementaire Paul Calandra, qui sera responsable du secrétariat responsable de surveiller la cure de rajeunissement de Queen’s Park, ne peut pas utiliser son ordinateur lorsque l’air climatisé est allumé.

En entrevue, Paul Calandra, aussi ministre des Soins de longue durée, raconte que c’est lorsqu’il a appris qu’un aîné a dû emprunter trois ascenseurs à travers le bâtiment pour se rendre à son bureau qu’il s’est dit que «ça ne peut pas continuer comme ça».

«On met en place un secrétariat responsable du dossier pour mettre en place le cadre qui permet aux parlementaires de s’assurer qu’ils ont leur mot à dire sur le déroulement de cette restauration de bâtiment, tout en garantissant que le gouvernement a la responsabilité financière nécessaire pour s’assurer que ça se produise», dit-il.