Roman peu ordinaire sur le viol

En 1980, à la suite du vote de la loi qui remplace la précédente législation datant du Code pénal de 1810, le viol deviendra en France un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle.

Procès fascinant

C’est dans ce contexte que Catherine Cuenca plonge sa protagoniste dans un procès aux accents similaires.

Son roman sort dès lors de l’ordinaire. Il faut beaucoup de courage à Myriam pour s’afficher comme victime et non comme coupable. Elle veut franchir le fossé qui sépare le silence de la parole parce que trop de filles se sont tues par honte et par peur.

Dans l’opinion de plusieurs garçons et policiers, nombreuses sont les filles qui passent pour des menteuses, des affabulatrices. «Une relation consentie pour lui. Un viol pour elle. Sa parole contre la sienne.»

Myriam entend démontrer que violer équivaut à voler. Une part d’elle-même a été volée.