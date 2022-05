La défense d’intoxication soulève des craintes chez les victimes de violence

Le jugement précise que l’individu doit avoir été dans un «état d’intoxication si extrême qu’il se trouve dans un état s’apparentant à l’automatisme et qu’il est incapable de commettre volontairement un acte coupable ou d’avoir une intention coupable».

«On parle vraiment de cas rares, extrêmement poussés d’intoxication, où la personne était dans un état plus que second», résume Maïra Martin. Selon elle, la nuance est importante à faire pour les victimes et les agresseurs qui ne doivent pas se fier à cette défense dans des cas d’intoxication non extrêmes.

Elizabeth Sheehy explique que cette défense demande des preuves tangibles démontrant la quantité de substance consommée, sa nature, des preuves physiques d’intoxication… Et le témoignage d’un expert qui peut s’appuyer sur ces informations pour confirmer que l’accusé était en état d’automatisme.

«On ne peut pas prédire à quel point cette défense sera désormais utilisée ni à quel point elle réussira», précise la juriste.

Megan Stephens, avocate en droit criminel et en droit constitutionnel à Toronto, note que la défense d’automatisme est rarement utilisée à l’heure actuelle et croit qu’il en sera de même pour l’intoxication extrême. «Ça ne va pas être une défense facile», souligne-t-elle.