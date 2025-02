Riga, Tallinn, Helsinki… reines de la Baltique

Je descends par un escalier pentu plusieurs mètres sous terre et découvre, à ma grande surprise, tout un labyrinthe de salles moyenâgeuses réaménagées en restaurants et bars.

J’y admire l’épaisseur des murs, la taille des pierres et des poutres, et m’imagine la vie à cette époque. De retour à l’air libre, ce sont les ruelles pavées qui me guident d’églises gothiques en maisons à façades médiévales, à colombages, ornées de modénatures originales ou drôles.

Moulures et dorures

Plus loin, c’est le quartier Art Nouveau qui retient mon attention. Les bâtiments à deux étages et plus de la rue Alberta rivalisent en excès, en moulures, en dorures et en statues, imposant un style majestueux et faste.

C’est à l’architecte Mikhaïl Eisenstein, père du célèbre réalisateur du Cuirassé Potemkine, Sergueï Eisenstein, que l’on doit cette architecture remarquable.

Les remparts de Tallinn

À Tallinn, ce sont les remparts, la vieille ville et ses fortifications qui m’ont séduite. Une impression d’entrer dans un décor de chevalerie. Ville haute, ville basse, on vit, me semble-t-il, à un autre rythme.