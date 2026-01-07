Résolution du Nouvel An: apprendre le français pour son développement personnel

Renforcer son identité ou favoriser son intégration professionnelle et culturelle sont des raisons courantes pour prendre la résolution d’apprendre ou d’améliorer son français en début d’année. Les personnes qui font ce choix doivent cependant trouver des façons de contrer certains défis, surtout en contexte minoritaire.

Divine Lobè Manga confie que sa résolution pour la nouvelle année est de renforcer sa capacité à s’exprimer en français, particulièrement à l’écrit et à l’oral.

«Continuer à utiliser le français est une façon de préserver la diversité culturelle du Canada. C’est un défi, mais aussi une fierté», affirme la résidente des Territoires du Nord-Ouest d’origine camerounaise.

Sara Lipo, résidente de l’Ontario, a aussi le but d’apprendre davantage le français comme résolution de 2026. À ses yeux, le français est un véritable moyen de se comprendre et de se connecter à autrui.

Elle soutient que l’apprentissage du français lui a permis de trouver sa voix et de proposer aux autres une occasion de s’ouvrir à ses idées. Pour elle, cette résolution est une quête de soi: «Continuer à apprendre le français, c’est continuer à trouver et à affirmer ma voix».