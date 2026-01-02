Hommage à une enseignante d’exception: Marie-Claude Douville

De nos jours, il est rare qu’on valorise le travail des enseignants passionnés par leur métier et plutôt extraordinaire que l’on rende hommage à ceux qui se dévouent corps et âme à leurs élèves. Et pourtant, une enseignante, passionnée et dévouée, a reçu une reconnaissance exceptionnelle pour ses plus de trois décennies de carrière.

Marie-Claude Douville, enseignante en immersion à Rosethorn Junior School du Toronto District School Board depuis 1998, a reçu en novembre le grade de chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques des mains du consul général de France en Ontario et au Manitoba, Bertrand Pous.

Une distinction civile vieille de plus de 200 ans

Créées par Napoléon en 1808, la distinction les Palmes académiques constituent la plus ancienne des décorations civiles en France. Elle récompense les mérites exceptionnels dans les domaines de l’éducation, de l’université, de la recherche et de la culture.

Il existe trois grades, à savoir ceux de chevalier (après un minimum de 15 ans de services rendus), d’officier (après cinq ans comme chevalier) et de commandeur (après cinq ans comme officier).

Les Palmes académiques sont décernées à des membres du personnel de l’Éducation nationale, à des personnes ayant apporté une contribution notable à l’éducation ou à la culture française, ainsi qu’à des étrangers ayant contribué à l’expansion de la culture française à l’étranger, ce qui est le cas de Marie-Claude Douville, qui est d’origine québécoise.