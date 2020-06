Réouverture partielle des Collèges et universités en juillet

«Il est essentiel que nos étudiants et étudiantes puissent terminer leurs études et obtenir leur diplôme afin d’entrer sur le marché du travail et d’occuper les postes de première ligne dont nous avons tant besoin pour remettre notre province sur la voie de la prospérité», a déclaré le ministre Ross Romano.

Modernisation de l’enseignement

L’annonce a été bien accueillie par les dirigeants des regroupements de collèges et d’universités.

«Nos professeurs et employés ont trouvé des moyens créatifs et efficaces de continuer à offrir des programmes de grande qualité», a commenté Linda Franklin, la PDG de Collèges Ontario.

«Nous sommes ravis de collaborer avec le gouvernement à la mise en œuvre d’autres mesures de modernisation de l’enseignement postsecondaire, notamment afin de créer plus de possibilités pour les personnes qui vont réorienter leur carrière dans le contexte de la relance économique.»