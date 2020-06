Déconfinement: les régions avant le Grand Toronto

Pour ce qui est de la création artistique, les plateaux de tournage pourront notamment reprendre leurs activités. Les personnes présentes devront toutefois garder une distance de deux mètres tout au long du tournage et des activités.

Les piscines publiques pourront également rouvrir, mais les responsables devront interdire l’accès aux différentes structures comme les glissades.

Les activités extérieures où les participants ont peu ou pas du tout de contacts, tels que le paintball ou le mini-golf, pourront reprendre. Les sports d’équipe extérieurs seront aussi permis.

Toujours pas de structures de jeux

L’accès aux structures de jeux dans les parcs demeurera interdit pour l’instant partout dans la province.

Le gouvernement, en partenariat avec les associations de santé et de sécurité de l’Ontario, a publié plus de 100 documents d’orientation en matière de santé et de sécurité sur le site Ontario.ca/securiteCOVID afin d’aider les employeurs de nombreux secteurs ― dont le commerce de détail, la restauration, les services alimentaires et les services de garde d’enfants ― à assurer la sécurité sur les lieux de travail.