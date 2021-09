Rentrée inaugurale à l’Université de l’Ontario français

«Au fil des semaines, des semestres et des années, nous serons en mesure de voir grandir et s’épanouir l’UOF, qui prendra la place qui lui revient à l’échelle provinciale, nationale et internationale.»

Université «différente»

Avec ses quatre programmes de baccalauréat et ses microcertificats, cette université veut «faire les choses différemment».

L’institution offre une formule pédagogique innovante en brisant les silos par son approche transdisciplinaire, «qui permet une compréhension plus vaste des multiples facettes dont sont composés les enjeux complexes de notre société moderne».

Ses méthodes d’apprentissage sont essentiellement axées sur «la résolution de problème, la recherche collaborative et la réalisation d’expériences directes».

«L’objectif développer des compétences en lien avec les connaissances, et non l’inverse.»