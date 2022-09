Rentrée scolaire: pour des lunchs santé, sans sucre ajouté

Ce n’est qu’au 19e siècle que les pays industrialisés, dont le Canada, ont enregistré une hausse très importante de la consommation du sucre blanc… En partie grâce à son prix qui avait beaucoup baissé, à son abondance et à l’industrie alimentaire qui avait commencé à s’en servir de plus en plus.

Cette tendance à la hausse s’est accentuée par la suite.

Effets nocifs du sucre sur le corps

Les premières mises en garde contre le sucre raffiné datent des 16e et 17e siècles. On le rendait responsable de la tuberculose, de la grande peste de Londres en 1666, et d’une nouvelle maladie: le diabète.

Au 20e siècle, certains experts le rendaient responsable des problèmes intestinaux des enfants et des maux de tête en plus des cas de diabète.

Des tests sur des rats ont révélé même qu’il pourrait créer une dépendance plus sévère que celle de la cocaïne.