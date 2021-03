On peut vivre sans sucre

Le corps doit manquer de glucides pendant au moins trois à quatre semaines avant d’atteindre cet état cétonique.

Le foie peut répondre à toutes les demandes

Et pour le reste des besoins énergétiques du cerveau, le foie peut produire tout le glucose nécessaire, grâce à un processus appelé gluconéogenèse, indique une revue de littérature publiée en 2019. Le foie utilise des composés provenant de la consommation de protéines et de la dégradation des graisses corporelles ou alimentaires, pour recréer le glucose.

Autrement dit, le cerveau peut répondre à toutes ses demandes énergétiques grâce au glucose stocké dans le foie, à la gluconéogenèse et à la production de cétones, et ce, que l’on ingère ou non des glucides.

Le manuel de 2005 du US Food and Nutrition Board (Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids) indique d’ailleurs que «la limite inférieure de glucides alimentaires compatibles avec la vie est apparemment nulle, à condition que des quantités adéquates de protéines et de graisses soient consommées».

Période d’adaptation

Toutefois, les personnes qui consomment beaucoup de glucides et qui décident de couper le sucre doivent traverser une période d’adaptation.