Le sucre tue plus de gens que le tabac?

C’était plus que la somme des décès résultant d’accidents de la route, d’autres causes de blessures accidentelles et de voies de fait. Il s’agissait d’une hausse par rapport aux 37 209 décès causés par le tabac 10 ans plus tôt, en 2002.

Les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires sont les principales causes des décès liés au tabagisme.

Bref, fumer tue. Mais la malbouffe, avec ou sans sucre, tue encore plus.

Les méfaits de la malbouffe

Un décès sur cinq dans le monde, soit 11 millions, était lié à une mauvaise alimentation en 2017, selon une étude menée dans 195 pays et publiée dans The Lancet.

La quasi-totalité de ces décès a été provoquée par des maladies cardiovasculaires (9 millions), et le reste par des cancers (un peu plus de 900 000 décès) et par le diabète de type 2 (un peu plus de 300 000).