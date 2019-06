Le vapotage aide-t-il à cesser de fumer?

Pour le Dr Martin Juneau, directeur de la prévention à l’Institut de cardiologie de Montréal, cette étude est une bonne nouvelle. Depuis 2013, le cardiologue suggère à ses patients de remplacer leur cigarette par une cigarette électronique afin de diminuer leur risque cardiovasculaire (un des principaux risques associés à la cigarette, avec le cancer du poumon).

Il rapporte qu’environ 70 % de ses patients parviennent ainsi à cesser de fumer, incluant ceux qui avaient tout essayé, et qu’après un an, ils ont généralement abandonné la cigarette électronique, sans retourner au tabac.

Encore des zones d’ombre

L’étude du NEJM laisse toutefois plusieurs questions sans réponse. Par exemple, parmi les participants qui ont abandonné le tabac grâce à la cigarette électronique, 80% utilisaient toujours cette dernière après un an. En comparaison, chez ceux qui ont écrasé grâce à des substituts, seulement 9% continuaient de les utiliser. Les vapoteurs remplaceraient-ils une dépendance par une autre? Si ce n’est pas le cas, est-ce que l’usage prolongé de la cigarette électronique présente des risques pour la santé?

De plus, comme la majorité des études antérieures, l’étude britannique a été menée avec les anciennes cigarettes électroniques, indique Annie Montreuil, conseillère scientifique à l’INSPQ. La Juul, arrivée sur le marché américain en 2015 et autorisée au Canada depuis septembre 2018, pourrait modifier ces résultats d’études, selon elle. Plus petite et plus facile à utiliser, la Juul est plus concentrée en nicotine que les autres dispositifs électroniques. Pourrait-elle créer une dépendance chez les utilisateurs?

Qui plus est, depuis les premiers temps du vapotage, les autorités et les organismes qui luttent contre le tabagisme ont pour crainte que la cigarette électronique serve de «porte d’entrée» vers la cigarette traditionnelle, en particulier chez les jeunes. Cette inquiétude est inspirée par les résultats d’études qui montraient que les adolescents qui avaient essayé la cigarette électronique étaient plus susceptibles de fumer une cigarette de tabac que ceux qui n’y avaient jamais touché.