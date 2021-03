3 alternatives aux boissons sucrées

Sucré naturellement: le smoothie

Les smoothies sont rapides Ă faire et pleins de vitamines. LĂ encore, privilĂ©giez une recette maison. Dans le commerce, les smoothies contiennent beaucoup de sucres ajoutĂ©s. Or le fructose, le sucre contenu naturellement dans les fruits, suffit largement.Â

Pour la recette, choisissez trois Ă quatre fruits (ou mĂȘme des lĂ©gumes!). La banane est souvent utilisĂ©e car elle donne une texture crĂ©meuse au smoothie. Les fruits rouges apportent un cĂŽtĂ© acidulĂ© et sucrĂ© Ă la boisson.

Une fois les fruits mixĂ©s ensemble, vous pouvez verser du lait vĂ©gĂ©tal ou de l’eau de coco selon vos goĂ»ts. Pour encore plus d’Ă©lĂ©ments nutritifs, n’hĂ©sitez pas Ă ajouter des graines de chia ou des flocons d’avoine.Â

Une boisson non sucrée: le mojito sans alcool

Les cocktails sont des boissons trĂšs sucrĂ©es. L’avantage c’est qu’ils peuvent tous ĂȘtre dĂ©clinĂ©s dans leur version sans alcool. Ils deviennent ainsi beaucoup moins caloriques, et plus rafraĂźchissants. Le mojito sans alcool, aussi appelĂ© mojito vierge, est sans doute le plus cĂ©lĂšbre.

Pour cela, il vous suffit d’écraser dans le fond d‘un verre, de la menthe fraĂźche, des tranches de citron vert et de la glace pilĂ©e. Vous pouvez y ajouter un peu de sucre de canne. Remplissez ensuite le verre d’eau gazeuse. Rajoutez quelques rondelles de citrons et quelques feuilles de menthe, et c’est prĂȘt!