Renoir père et fils : peinture et cinéma

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) est un artiste peintre célèbre. Mais on connaît moins les relations qu’il entretenait avec son fils, le cinéaste Jean Renoir (1894-1979). Un récent numéro de la revue Objet d’Art, des éditions Faton, comble cette lacune.

Ce numéro hors série est publié à l’occasion d’une exposition qui s’est tenue sous ce titre au Musée d’Orsay à Paris, de novembre à janvier dernier.

Comme l’explique le Musée, «l’exposition voulait explorer le dialogue fécond et parfois paradoxal entre un père, Pierre-Auguste Renoir, et un fils, Jean Renoir, entre deux artistes, entre peinture et cinéma.»

Le père influence le fils



Grâce aux quatorze articles de L’Objet d’Art et à ses très nombreuses illustrations, souvent plus d’une par page, 66 pages au total, comme toujours pour les revues des éditions Faton, traitent de ce sujet.

«Les points de contact entre l’œuvre du cinéaste et du peintre vont au-delà d’un jeu d’influence et de transposition. Tout se passe comme si c’est en interrogeant la peinture de Renoir et de ses contemporains et, plus généralement, le XIXe siècle finissant, que Jean forge sa personnalité artistique et établit son autonomie de cinéaste.».