Les peintres et la mer

Inspiration

Une fois encore, les Éditions Faton nous viennent en aide avec un Dossier de l’Art en 82 pages consacré aux peintres et la mer.

Ce Dossier de l’art s’intéresse «à l’art des marines, genre mal-aimé, méconnu mais surtout mésestimé, depuis les origines jusqu’au XXe siècle.»

Les articles de la revue portent sur Rembrandt, Simon De Vliegen, Claude Lorrain, Claude Joseph Vernet, Casper David Friedrich, Gerhard Richter et plusieurs autres peintres.

On y décrit notamment Victor Hugo comme un «écrivain océanique» et on s’intéresse aux musées maritimes d’Amsterdam, Londres et Stockholm.

En terminant la lecture de cette simple revue, nous avons une vue très intéressante pour les amateurs d’art sur ce que la met et ses reflets d’argent a inspiré à de nombreux artistes.