Recul devant les géants du numérique

Cette semaine en politique fédérale: un autre recul face aux géants du numérique; la Cour suprême réduit l’immunité du commissaire aux conflits d’intérêts; trois élections partielles en août; de l’argent pour les francophones de la Saskatchewan.

Le gouvernement libéral n’a pas l’intention d’exiger une contribution financière pour le secteur de la production télévisuelle canadienne aux grandes entreprises de diffusion continue en ligne.

En juin, Patrimoine canadien avait demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de réviser sa décision d’augmenter le taux des redevances de 5 à 15%.

Selon un document envoyé par le procureur général du Canada à la Cour d’appel fédérale, le gouvernement retirera cette exigence et la remplacera par un financement gouvernemental.

Recul : Le Nouveau Parti démocratique critique la décision. «Il ne s’agit là que d’une mesure d’apaisement destinée à complaire à Donald Trump et à ses alliés milliardaires du secteur technologique; cette décision menace l’avenir des médias et du contenu canadiens», déclare la porte-parole en matière de patrimoine, Heather McPherson, par voie de communiqué.