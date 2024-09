Reconnaissance des diplômes d’enseignement acquis en France: le programme tombe à l’eau

Annoncé en grande pompe en octobre 2021 par le consul général de France à Toronto de l’époque, Tudor Alexis, le projet pilote visant à reconnaitre directement des diplômes français relatifs au Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) ne fait plus l’actualité.

Qu’en est-il trois ans plus tard, alors que la pénurie d’enseignants francophones dans la province est loin d’être résorbée? Quels sont les autres programmes qui s’y sont substitués? l-express.ca revient à la charge.

«Une avancée majeure entre l’Ontario et la France en faveur du bilinguisme», c’est ce qu’avait tweeté Tudor Alexis à l’époque de l’annonce du programme pilote permettant aux détenteurs d’un master MEEF obtenu dans l’Hexagone de postuler à des postes d’enseignant dans les conseils scolaires francophones et anglophones de l’Ontario, et ce sans passer par la case OEEO (Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario).

Depuis cette annonce, l’eau a coulé sous les ponts, le consul général a changé, et le programme pilote semble avoir été jeté aux oubliettes!

Pas de chiffres précis

«Depuis 2021, le programme pilote visant la reconnaissance du Master MEEF par l’Ontario a permis à un nombre limité d’enseignants français de s’insérer dans le système éducatif ontarien», reconnaît l’actuel consul général de France à Toronto, Bertrand Pous, en poste depuis un an.