France Alumni Canada: quand l’expérience étrangère est un atout

Les diplômés d’institutions françaises travaillant au Canada ont été conviés à une seconde édition de la journée des Alumni organisée par le Consulat général de France à Toronto, ce mercredi 15 mai dernier, à la Hart House de l’Université de Toronto.

122 personnes se sont rencontrées afin d’échanger sur leurs expériences professionnelles en France. Des plus anciens aux plus jeunes alumnis, ce fut l’opportunité de renforcer le lien franco-canadien, et d’en souligner les bénéfices, dans la sphère professionnelle.

Tremplin vers le marché de l’emploi au Canada

Tiffany Wong, Anna Adamis, Karolina Devesen, Samvit Dutta et Pierre Rolland font partie du réseau alumni, et ont étudié ou acquis une expérience professionnelle en France, travaillant désormais au Canada.

Pour Pierre Rolland, responsable chez Alstom, avoir travaillé en France «est un réel atout pour venir travailler au Canada».

Karolina Devesen, nouvelle alumni et actuellement conseillère auprès de jeunes entreprises, explique que son expérience d’échange à HEC Paris «a permis de diversifier et d’enrichir son expertise avant de rentrer dans le monde professionnel au Canada. Ce sont deux expériences culturelles différentes, et il est intéressant d’en tirer profit pour l’avenir.»