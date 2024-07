Radiodiffusion: vers une meilleure consultation des francophones?

Serge Quinty a ajouté que la formulation actuelle de C-354 peut porter à confusion. «Si on dit dans la Loi sur la diffusion continue que le CRTC doit consulter les CLOSM, et que de l’autre côté, on dit dans le projet de loi C-354 qu’on doit consulter en priorité les gouvernements provinciaux et territoriaux, il y a risque de conflit d’interprétation sur quelle loi ou quel groupe a préséance sur l’autre.»

Le porte-parole bloquiste en matière de Patrimoine canadien, Martin Champoux, a confirmé qu’il appuiera un tel amendement si celui-ci est déposé.

En entrevue avec Francopresse, sans préciser la nature des modifications nécessaires, le député conservateur Jacques Gourde a confirmé que C-354 devra être amendé afin de recevoir l’appui de l’opposition officielle.

Du travail en plus pour le CRTC

Le CRTC reconnaît l’importance de consulter, mais s’inquiète des implications en matière de charge de travail que représenteraient des consultations avec les provinces.

«En ce moment, avec la charge de travail du CRTC, en tout respect, c’est nous demander de faire une étape additionnelle lorsque le temps presse pour mettre en place la nouvelle mouture de la Loi sur la radiodiffusion», a exprimé un des dirigeants du CRTC, Scott Hutton, au Comité.