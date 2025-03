Raconter son propre chemin, une lettre à la fois

Quand Adam et Elliot débarquent de l’autobus les ramenant sur la Rive Sud, le premier voit bien que le second a envie de lui tenir la main. «Mais il était rendu beaucoup trop grand pour ça, et moi aussi.» Plus tard, Adam apprendra qu’Elliot rêvait de l’embrasser.

Quatre amis

Ailleurs, l’auteur se met lui-même en scène avec ses amis Marc-O, Ric et Fred.

Le quatuor se retrouve d’abord au Caffè San Marco, puis Chez Johannes, «à l’abri de la course folle de la vie, du travail éreintant, des enfants criants».

Ces quatre amis sont comme dans un parc à chiens où les bêtes sont trop heureuses de se retrouver.

Postier écrivain

Dans la vie, Jules Faulkner Leroux est facteur. Une nouvelle s’intitule Un homme de lettres (joli jeu de mot), et raconte le parcours d’un facteur sur une route qu’aucun autre employé n’avait voulue.