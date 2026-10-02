Quinze expressions qui font «grincher des dents»

Qui n’a pas entendu, ou même utilisé, des expressions que l’on croyait en tout point acceptables, mais qui ne l’étaient pas tout à fait?

Parfois, la langue nous fourche, d’autres fois, on hésite, mais quelquefois, à force de la répéter, une faute s’incruste dans nos habitudes et nous l’adoptons alors qu’elle tranche avec les normes de la langue.

De telles fautes s’appellent des barbarismes. On les divise en deux catégories principales:

• les barbarismes lexicaux concernant les mots du vocabulaire;

• les barbarismes grammaticaux touchant la grammaire.