Quinze expressions qui font «grincher des dents»

Dilemne – Le bon orthographe est «dilemme». En fait, c’est un des mots sur lesquels le ministre de l’Éducation nationale français, Édouard Geffray, a buté lors d’un test d’orthographe à l’émission C à vous sur les ondes de France 5 le 2 juin.
Il a eu quelques hésitations face au mot «accueil» et a bénéficié d’un peu d’aide pour le mot «coccyx» et le verbe «proscrire» à la première personne du singulier de l’imparfait du subjonctif: «que je proscrivisse». En revanche, il s’en est sorti très bien avec le mot «rhododendron».
Fâché avec quelqu’un – On peut être fâché «avec» ou «contre» quelqu’un, mais il faut comprendre la différence entre les deux. L’expression «être fâché avec quelqu’un» signifie qu’on est en froid ou brouillé de façon durable avec une personne, que la relation n’est plus la même qu’avant. Si nous «sommes fâchés contre quelqu’un», nous faisons allusion à la colère ou à l’irritation temporaire ressenti envers une personne. Dans le paragraphe ci-haut, c’est la préposition «contre» qu’il faut utiliser.
Grincher/gricher des dents – En bon français, on «grince» des dents. Les deux autres verbes existent, mais avec un sens ou un niveau de langue un peu différents:
• «Gricher» signifie «grincer, crisser, grésiller».