Quinze expressions qui font «grincher des dents»

expressions, barbarismes
On entend ou on emploie nous-mêmes régulièrement certaines expressions fautives. Photo: DepositPhotos.com
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Publié 02/10/2026 par Michèle Villegas-Kerlinger

Qui n’a pas entendu, ou même utilisé, des expressions que l’on croyait en tout point acceptables, mais qui ne l’étaient pas tout à fait?

Parfois, la langue nous fourche, d’autres fois, on hésite, mais quelquefois, à force de la répéter, une faute s’incruste dans nos habitudes et nous l’adoptons alors qu’elle tranche avec les normes de la langue.

De telles fautes s’appellent des barbarismes. On les divise en deux catégories principales:

• les barbarismes lexicaux concernant les mots du vocabulaire;

• les barbarismes grammaticaux touchant la grammaire.

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Repérez quinze barbarismes

Pour tester vos connaissances sur le sujet, je vous propose ce mois-ci un petit exercice. Quinze barbarismes se sont glissés dans le dialogue suivant. Certains sont assez faciles à repérer, mais d’autres le sont moins. À vous de les identifier, d’expliquer pourquoi ce sont des barbarismes, de corriger la faute.

Les réponses et les explications se trouvent après l’exercice. Prêt(e)? C’est parti!

(Dialogue entre deux amis qui sont chez l’une d’elles. En regardant par la fenêtre le rideau de pluie qui tombe dru depuis un bon moment, elles constatent que leur sortie pour faire du tubing dans la rivière est allée à vau-l’eau…)

Le bulletin météo d’aujourd’hui s’est avéré faux. La belle température n’est pas au rendez-vous. Ce qu’on a besoin, ce n’est pas une chambre à air, mais un canot!

Quel dilemne! Je ne suis pas fâchée avec toi, mais ça fait grincher des dents. Notre belle sortie est tombée à l’eau!

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Enfin bon, on se reprendra une autre fois. Cela dit, tu n’es pas sans ignorer que les changements climatiques y sont pour quelque chose. Il faut pallier à ces événements et réduire au maximum leurs impacts sans quoi ils s’accapareront tout notre temps et notre énergie sans parler de nos ressources qu’ils dilapideront. Et ce n’est pas l’affaire de deux à trois personnes…

J’abonde dans ton sens. Là, c’est la goutte qui fait déborder le vase! J’envoirai une lettre à mon député fédéral.

Je t’en serais gré, ma chère. Moi, j’en ferai autant. Entretemps, l’eau que nous avons mise à bouillir bouille. J’ai acheté un espèce de thé autochtone qui est délicieux! Tu veux l’essayer?

Volontiers!

Réponses et explications

S’est avéré faux – Une chose ne peut s’avérer ni vrai ni faux puisque le verbe «s’avérer» signifie déjà «révéler comme vrai». Si une chose est fausse, on dira «se révéler faux» et si elle est vraie, on dira «s’avérer» tout court.

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Belle température – Il s’agit ici du beau temps. La température étant indiquée par un chiffre pour mesurer combien il fait chaud ou froid, par exemple, on ne dira pas qu’elle est belle. En revanche, le temps décrit l’état de l’atmosphère (la présence ou l’absence du soleil, de la pluie, du vent, etc.) et on peut la qualifier de belle, ou pas.

N’oublions pas non plus la différence entre le temps, qui est local et change chaque jour, et le climat, qui est plutôt une tendance météorologique observée sur plusieurs décennies et qui définit les saisons et les grandes régions du monde:

• Quel temps fait-il aujourd’hui?

• Le Sud de l’Ontario jouit d’un climat continental humide.

Ce qu’il a besoin – L’expression en question est «avoir besoin de». Lorsque nous l’utilisons en phrase subordonnée avec un pronom relatif, le «de» est remplacé par «dont» comme dans les exemples suivants:

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• Nous avons besoin d’une voiture.

• La voiture dont nous avons besoin doit être électrique.

Cependant, devant l’absence de la préposition «de», on dit très bien:

• Nous utilisons cette voiture.

• La voiture que nous utilisons est électrique.

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Dilemne – Le bon orthographe est «dilemme». En fait, c’est un des mots sur lesquels le ministre de l’Éducation nationale français, Édouard Geffray, a buté lors d’un test d’orthographe à l’émission C à vous sur les ondes de France 5 le 2 juin.

Il a eu quelques hésitations face au mot «accueil» et a bénéficié d’un peu d’aide pour le mot «coccyx» et le verbe «proscrire» à la première personne du singulier de l’imparfait du subjonctif: «que je proscrivisse». En revanche, il s’en est sorti très bien avec le mot «rhododendron».

Fâché avec quelqu’un – On peut être fâché «avec» ou «contre» quelqu’un, mais il faut comprendre la différence entre les deux. L’expression «être fâché avec quelqu’un» signifie qu’on est en froid ou brouillé de façon durable avec une personne, que la relation n’est plus la même qu’avant. Si nous «sommes fâchés contre quelqu’un», nous faisons allusion à la colère ou à l’irritation temporaire ressenti envers une personne. Dans le paragraphe ci-haut, c’est la préposition «contre» qu’il faut utiliser.

Grincher/gricher des dents – En bon français, on «grince» des dents. Les deux autres verbes existent, mais avec un sens ou un niveau de langue un peu différents:

• «Gricher» signifie «grincer, crisser, grésiller».

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• «Grincher» veut dire «se montrer de mauvaise humeur, bougonner ou récriminer», comme dans le livre de Dr. Seuss Le grincheux qui voulait gâcher Noël.

Ces deux verbes sont familiers et très courants au Québec et dans certaines autres régions de la francophonie.

Vous n’êtes pas sans ignorer – Voici une expression qui fait sourire puisqu’elle dit exactement le contraire de qu’on veut qu’elle dise. Au lieu de signifier «vous n’êtes pas sans savoir» qui signifie que l’on sait très bien quelque chose, on présume que la personne ne sait rien du tout sur l’affaire en question.

Pallier à – On ne pallie pas à quelque chose. On le pallie tout court. Il n’y a pas de préposition.

Réduire au maximum – Voici une autre expression qui n’est pas forcément un barbarisme en soi, mais qui est peut-être mal utilisée dans le contexte:

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• Lorsqu’on réduit une chose au maximum, on met l’accent sur l’action. Cette expression a beau être très courante, elle ne fait pas l’unanimité chez les grammairiens.

• «Réduire une chose au minimum» met l’accent plutôt sur le résultat visé. C’est la forme conseillée dans la langue soignée.

Dans notre petit dialogue, «réduire au minimum» est préférable à «réduire au maximum».

S’accaparer quelque chose – Ce verbe n’est tout simplement pas un verbe pronominal. Par conséquent, il faut supprimer le pronom réfléchi «s’».

Trois à quatre personnes – Voici encore une expression qui fait sourire parce qu’elle suppose qu’on peut avoir trois personnes et un quart ou trois personnes et demie. Quand il s’agit de quelque chose qu’on ne peut diviser, il vaut mieux remplacer la préposition «à» par la conjonction «ou»: trois ou quatre personnes.

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En revanche, on dira très bien «trois à quatre litres d’eau».

Il envoira – Au future et au conditionnel simple, ce verbe change de radical. Il s’écrit «il enverra» et «il enverrait».

Je vous serais gré – Aussi étrange que cela puisse paraître, l’expression est «je vous saurais gré» avec le verbe «savoir». La confusion vient peut-être de l’expression «je vous serais reconnaissant» avec le verbe «être».

L’eau bouille/bouillit – En français, l’eau ne bouille ni ne bouillit au présent de l’indicatif, elle bout tout simplement. Cependant, on dit bel et bien:

• Il faut que l’eau bouille pour tuer les bactéries. (présent du subjonctif).

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• L’eau bouillit pendant 2 minutes. (passé simple).

Un espèce de – On dit «une espèce menacée» au féminin, mais «un espace vert» au masculin.

Auteurs

  • Michèle Villegas-Kerlinger

    Chroniqueuse sur la langue française et l'éducation à l-express.ca, Michèle Villegas-Kerlinger est professeure et traductrice. D'origine franco-américaine, elle est titulaire d'un BA en français avec une spécialisation en anthropologie et linguistique. Elle s'intéresse depuis longtemps à la Nouvelle-France et tient à préserver et à promouvoir la Francophonie en Amérique du Nord.

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