Emprunts syntaxiques malheureux: «C’est plus 20 degrés; prenons une marche!»

Dans d’autres contextes, on peut remplacer l’expression fautive par des tournures comme: avoir le sentiment que, croire, estimer, s’imaginer, penser, sentir que, etc.

4. Je suis venue près de – L’expression venir près (ou proche) de, suivi d’un verbe à l’infinitif, est utilisé au Québec dans la langue familière au sens de être sur le point de, faillir. Bien qu’elle soit calquée sur l’anglais «to come near (to), to come close (to) doing something», sa structure est conforme à la syntaxe du français.

En effet, venir peut être un semi-auxiliaire devant un verbe à l’infinitif dans des constructions sans préposition ou avec les prépositions à ou de:

Venez souper chez nous.

Le temps viendra à manquer.

Nous venions de rentrer.

Cet usage de venir se voit également dans les expressions venir à un cheveu de et venir à deux doigts de qui relèvent, toutes les deux, du registre familier. Pour un registre plus soutenu, on recourra à des verbes comme faillir ou manquer de.

5. Mon deuxième meilleur ami – Sous l’influence de l’anglais, les francophones utilisent souvent des expressions fautives du type la deuxième meilleure ou le troisième plus grand. Le superlatif en français n’admet pas une deuxième ni une troisième place.