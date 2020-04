Quichet unique pour le soutien aux personnes vulnérables

L’Équipe Santé Ontario de York-Est et Durham-Nord, en banlieue nord-est de Toronto, vient de lancer des services de soutien aux personnes isolées et vulnérables pendant la pandémie de la CoViD-19.

Cette initiative inclut des soutiens aux francophones qu’ils desservent, souligne l’Entité 4 de planification des services de santé en français qui couvre ce territoire incluant les communautés de Markham, Stouffville, Thornhill, Uxbridge et Brock.

La réforme de la Santé, en cours de mise en oeuvre à travers la province, prévoit que les fournisseurs de soins de santé se regroupent en de telles «équipes», qui seront éventuellement financées par la super-agence Santé Ontario.

Transport, vérification, popote

L’hôpital Markham-Stouffville en fait partie ici, de même que la Société Alzheimer, le Centre de santé communautaire de Brock, Carefirst, CHATS (Community & Home Assistance to Seniors), Community Care Durham, Krasman Centre, Services communautaires LOFT, SE Health, York Support Services Network, et bien sûr l’Entité 4.

Parmi les services offerts, via le site trilingue ou en composant le 1-877-452-4287, mentionnons transport pour se rendre aux rendez-vous médicaux, vérification de la sécurité et du bien-être par téléphone, service social et counseling, soutien aux proches aidants, popote roulante, cueillette et livraison d’épicerie et de produits de pharmacie, soutien à la personne et aide familiale.