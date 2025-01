Question pour un bibliophile: le nom du chien de Bonaparte?

Il cherche d’abord dans la section des livres sur les chiens et les chats, mais en vain. Puis dans l’étagère bien fournie sur les grands chefs d’État et explorateurs. Mais là non plus, rien.

Le chien de Napoléon serait-il caché dans son immense collection de contes…? Elle renferme Le petit chaperon rouge en 156 langues, mais rien sur l’énigmatique animal de compagnie.

Rebondissements

Davide Cali concocte une histoire pleine de rebondissements. Il nous entraîne allègrement hors des sentiers battus.

Mais ce sont surtout les illustrations de Lorenzo Sangio qui ont attiré mon attention. Le bleu acier occupe une place de choix et la physionomie de Théophile et de son chat Balzac demeure toujours coquine.

Il y a un livre que notre bibliophile n’a pas consulté, celui sous le pied cassé d’une chaise. Le titre de cet ouvrage est nul autre que l’Abécédaire des chiens célèbres. La réponse à la question de Philibert s’y trouve-t-elle…? Mystère et boule de gomme!