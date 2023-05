Album tout en nuances sur l’adoption

Il existe divers livres sur l’adoption interculturelle, mais peu parlent d’un enfant adopté par un parent de la même culture et ethnicité. Forte de son expérience, Catherine Voyer-Léger a écrit Mon arbre à musique, un album plein de sensibilité et de poésie sur les thèmes de l’adoption, du lien de filiation, de la maternité, des racines et origines.

C’est en fouillant la littérature jeunesse pour parler à sa fille de son adoption que l’autrice a eu l’idée de ce texte. Elle y trouvait beaucoup de koalas chez les ours polaires ou vilains petits canards chez les cygnes.

Or, Catherine n’est pas un cygne et sa fille n’est pas un vilain petit canard. Elles sont des arbres à musique qui n’ont pas les mêmes racines, mais dont les feuilles ont appris à jouer les mêmes symphonies.

Beaucoup de questions

Tout au long de ce récit, la mère répond à des questions que sa fille pose spontanément.

L’une d’elles est «est-ce que je bougeais beaucoup, quand j’étais dans ton ventre?» La réponse est toute en nuances: «tu bougeais beaucoup dans ma tête… tu as poussé dans mon cœur et tu t’es répandue dans mes pensées… je te devinais entre les mots des documents que j’ai remplis et signés pour dire combien je te voulais dans ma vie.»