Quelques dates à retenir dans l’historique de la Fierté

Fierté LGBTQ, FrancoQueer
Le drapeau arc-en-ciel.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 15/06/2026 par Paul-François Sylvestre

Au Canada, il faut remonter à plus de cinquante ans pour observer les premiers signes de libération sexuelle menant ultimement à une expression d’identité. Voici quelques dates à retenir dans l’historique de la Fierté.

Le 26 août 1969, le Canada modifie le Code criminel pour rendre légaux les actes homosexuels entre deux personnes de 21 ans et plus. Aujourd’hui, 16 ans est l’âge de consentement.

Le premier groupe ontarien pour les droits des homosexuels et des lesbiennes est créé le 4 novembre 1969. Il s’agit de la University of Toronto Homophile Association.

Le 15 décembre 1977, le Québec devient la première province canadienne et le premier État en Amérique du Nord à interdire la discrimination basée sur l’orientation sexuelle. Cela s’est fait à l’initiative du gouvernement du Parti québécois de René Lévesque.

Franco Fierté, FrancoQueer
Une partie du défilé de Pride Toronto il y a deux ans. Photo: iStock.com/Joi Joi

Le drapeau arc-en-ciel

Gilbert Baker, de San Francisco, conçoit le drapeau arc-en-ciel avec huit couleurs en 1978. Après 1979, le rose est retiré, puis l’indigo et le turquoise sont amalgamés dans un bleu royal.

Publicité

Le 2 décembre 1986, l’Ontario modifie le Code des droits de la personne pour y inclure l’orientation sexuelle comme motif illégal de discrimination. Cela s’est fait sous l’initiative du gouvernement libéral de David Peterson.

En 1996, la Loi canadienne sur les droits de la personne a été modifiée pour inclure de manière précise l’orientation sexuelle parmi les motifs de discrimination.

Le 28 juin 2005, le gouvernement du Canada fait adopter la loi sur le mariage civil. Elle reconnaît l’union des couples de même sexe.

Fierté LGBTQ
Une pièce de monnaie canadienne célébrant l’égalité.

20e anniversaire de FrancoQueer

En 2019, la monnaie canadienne émet deux pièces pour souligner 50 ans de libération sexuelle: un huard (1 $) et une pièce de 10 $ (cette dernière inclut les couleurs de l’arc-en-ciel).

FrancoQueer célèbre en 2026 le 20e anniversaire de sa fondation. Cela marque deux décennies de défense des droits pour les gens LGBTQ francophones en Ontario.

Publicité

Ce bref palmarès ne couvre pas, bien entendu, tous les secteurs d’activités, notamment les arts, les lettres et les sports. Il illustre néanmoins d’importants gains.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur