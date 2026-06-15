Au Canada, il faut remonter à plus de cinquante ans pour observer les premiers signes de libération sexuelle menant ultimement à une expression d’identité. Voici quelques dates à retenir dans l’historique de la Fierté.

Le 26 août 1969, le Canada modifie le Code criminel pour rendre légaux les actes homosexuels entre deux personnes de 21 ans et plus. Aujourd’hui, 16 ans est l’âge de consentement.

Le premier groupe ontarien pour les droits des homosexuels et des lesbiennes est créé le 4 novembre 1969. Il s’agit de la University of Toronto Homophile Association.

Le 15 décembre 1977, le Québec devient la première province canadienne et le premier État en Amérique du Nord à interdire la discrimination basée sur l’orientation sexuelle. Cela s’est fait à l’initiative du gouvernement du Parti québécois de René Lévesque.

Le drapeau arc-en-ciel

Gilbert Baker, de San Francisco, conçoit le drapeau arc-en-ciel avec huit couleurs en 1978. Après 1979, le rose est retiré, puis l’indigo et le turquoise sont amalgamés dans un bleu royal.